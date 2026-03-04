Nahuel Gallo habló tras su liberación en Venezuela: "no es fácil haber perdido la libertad"

REDACCIÓN ELONCE
El gendarme Nahuel Gallo brindó una conferencia de prensa tras regresar a la Argentina luego de 448 días detenido en Venezuela. Acompañado por funcionarios nacionales y autoridades de Gendarmería, agradeció el apoyo institucional y pidió visibilizar la situación de otros extranjeros presos.
Nahuel Gallo habló tras su liberación en Venezuela y relató por primera vez públicamente las condiciones de su detención durante 448 días en el penal Rodeo I, donde aseguró haber sufrido “torturas psicológicas” y vivir bajo una constante incertidumbre sobre su destino. El gendarme argentino brindó una conferencia de prensa acompañado por autoridades nacionales y de la Gendarmería Nacional, quienes destacaron su regreso al país como un hecho significativo tras intensas gestiones diplomáticas.
El encuentro con la prensa se realizó luego de su llegada a la Argentina y marcó la primera aparición pública del cabo primero tras permanecer detenido en territorio venezolano. Durante el acto, autoridades del Gobierno nacional remarcaron el trabajo diplomático realizado para lograr su liberación y destacaron el estado de salud del uniformado.
El gendarme, visiblemente emocionado, explicó que su testimonio responde a una necesidad personal de comunicar su experiencia, aunque pidió tiempo para procesar todo lo ocurrido durante los casi 15 meses que permaneció detenido.
El respaldo del Gobierno nacional y la Gendarmería
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, abrió la conferencia destacando la importancia del regreso del gendarme al país y el acompañamiento institucional durante todo el proceso. “Para nosotros, no solo para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para todo el país, tener hoy acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa”, expresó ante los medios.
Monteoliva relató que el propio gendarme manifestó su voluntad de brindar declaraciones tras reencontrarse con las autoridades nacionales.
“En la tarde de ayer conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y su necesidad también de comunicarse y nosotros le dijimos y hemos sido muy claros en eso de decirle: ‘Bueno Nahuel, son tus tiempos, es un proceso que se irá dando de a poco’”, sostuvo.
La funcionaria remarcó que el Gobierno acompañó el proceso desde el primer momento en que se conoció su detención, el 9 de diciembre.
“Como gobierno estamos acompañando este proceso junto a la Gendarmería como desde aquel 9 de diciembre que nos enteramos de tu ausencia. Entonces, acompañarte, el protagonista sos vos, la palabra es la tuya”, señaló.
El rol de la Gendarmería durante la detención
El jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni, también tomó la palabra durante la conferencia y expresó la satisfacción de la fuerza por el regreso del gendarme. “Como responsable de la Gendarmería Nacional Argentina quiero expresar la felicidad de toda la familia de la Gendarmería porque el Cabo Primero Nahuel Gallo está de vuelta con nosotros”, afirmó.
Brilloni explicó que la institución trabajó junto a distintos actores desde el momento en que se conoció la detención del uniformado en Venezuela. “Como fuerza estamos desandando un camino con todos los actores involucrados que han trabajado desde el primer minuto que hemos tomado conocimiento de la detención ilegal de nuestro camarada”, manifestó.
El jefe de la fuerza también aclaró que la situación laboral del gendarme nunca estuvo en duda durante su ausencia. “Su condición de personal en actividad sigue intacta, conforme lo establece nuestro estatuto orgánico número 88/26. Su situación de personal en actividad sigue intacta y nunca se ha perdido”, explicó.
Evaluaciones médicas y acompañamiento psicológico
Durante su intervención, Brilloni detalló que Gallo se encuentra en buen estado de salud y que actualmente atraviesa evaluaciones médicas y psicológicas tras su regreso al país. “Conforme los estudios clínicos hasta ahora, se encuentra en muy buen estado de salud clínico cardiovascular”, indicó.
El funcionario agregó que el gendarme cuenta con un acompañamiento integral por parte de la institución. “Está con acompañamiento y asistencia, no voy a decir tratamiento, pero sí con un acompañamiento psicológico normal lógico”, señaló.
Asimismo, adelantó que se realizarán nuevos estudios físicos para evaluar su condición general. “Mañana vamos a hacer una ergometría de esfuerzo. Ustedes saben de la exigencia física a las cuales se nos expone como gendarmes”, explicó.
También recordó que Gallo es maratonista y que se buscará evaluar su rendimiento físico para que pueda retomar la actividad deportiva. “Hemos puesto toda la aparatología, la tecnología que tiene la fuerza, como así también el acompañamiento de médicos, cardiólogos, licenciados en educación física y profesores de educación física para evaluar su rendimiento”, sostuvo.
Gestiones diplomáticas para lograr la liberación
El secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, participó de la conferencia y remarcó que la liberación del gendarme fue resultado de gestiones diplomáticas sostenidas durante más de un año. “El domingo fue un día muy significativo para todos los argentinos. Bienvenido Nahuel, es una inmensa alegría para Argentina que estés nuevamente entre nosotros después de 448 días de haber estado detenido en Venezuela”, expresó.
Quirno aseguró que el Gobierno argentino trabajó de manera permanente para lograr su liberación. “Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa”, afirmó.
Según detalló, el caso fue denunciado ante organismos internacionales y se realizaron gestiones diplomáticas junto a otros países. “Desde el primer momento denunciamos la situación en los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados”, señaló.
El funcionario agradeció la colaboración de distintos actores internacionales. “Quiero agradecer especialmente la colaboración de los Estados Unidos, Italia, Israel, el Foro Penal y tantas otras personas que quieren permanecer en anonimato que nos acompañaron desde el primer momento”, indicó.
El reclamo por otros argentinos detenidos
Durante su discurso, Quirno también se refirió a la situación de otro ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela. “Lo más importante hoy es esto: estás en Argentina libre y junto a tu familia y seres queridos”, sostuvo.
Sin embargo, remarcó que el Gobierno continuará trabajando para lograr nuevas liberaciones. “La Argentina va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, que permanece detenido en Venezuela”, afirmó.
El funcionario subrayó que el Estado argentino mantiene el compromiso de proteger a sus ciudadanos en el exterior. “La Argentina no abandona a sus ciudadanos”, expresó.
class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es"
dir="ltr">El cabo primero Nahuel Gallo, integrante de nuestra
Gendarmería Nacional, ya se encuentra de regreso en la
Argentina.<br><br>Desde el primer momento actuamos con
firmeza y responsabilidad para garantizar su integridad y acompañar a su
familia. No los dejamos solos. <a
href="https://t.co/nKumMvJR9h">pic.twitter.com/nKumMvJR9h</a></p>—
Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) <a
href="https://twitter.com/MinSeguridad_Ar/status/2028479814223413750?ref_src=twsrc%5Etfw">March
2, 2026</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js"
charset="utf-8"></script>
El testimonio de Nahuel Gallo
El momento más esperado de la conferencia fue la intervención del propio gendarme, quien explicó que pidió hablar públicamente para dar su testimonio. “Yo sé que no es fácil estar acá adelante de todos ustedes dándome declaración, yo la pedí”, señaló al comenzar.
Gallo explicó que aún está procesando lo ocurrido durante su detención. “He visto muy poco de los medios, tengo muy escasa información de lo que ha pasado durante estos 448 días. Estoy asimilando muchísima información”, afirmó.
El gendarme agradeció el apoyo recibido durante todo el proceso. “Quiero darle gracias al Ministerio de Seguridad, a mi jefe, a la institución de Gendarmería por el apoyo desde el primer momento”, expresó.
También explicó que actualmente atraviesa un proceso de reinserción. “Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Estoy pasando por un momento de estudios, estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad”, indicó.
Las condiciones de detención en el penal Rodeo I
Durante su relato, Gallo describió las condiciones en el penal venezolano donde permaneció detenido. “El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos”, afirmó.
El gendarme señaló que la incertidumbre era constante para los detenidos. “Ahí no te avisan dónde vas a ir o qué vas a hacer o qué va a pasar. Es cuestión de momentos, día, incertidumbre y un millón de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día”, relató.
Según explicó, la fortaleza mental fue clave para atravesar ese período. “Pensar que tengo que estar bien, tengo un hijo que lo amo con toda mi vida, es lo único que me mantuvo fuerte”, sostuvo.
El pedido por los presos extranjeros en Venezuela
Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando Gallo pidió visibilizar la situación de otros extranjeros detenidos en el mismo penal. “Hay 24 extranjeros más en el Rodeo I que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades”, aseguró.
El gendarme afirmó que los detenidos extranjeros no contaban con visitas ni comunicación con sus familias. “Los extranjeros no teníamos visita, no teníamos llamadas”, relató.
También agradeció el apoyo recibido por parte de otros presos venezolanos durante su detención. “He conocido muchísimo venezolano. Me han ayudado, así sea con una media”, expresó.
Un símbolo de resistencia
Gallo también compartió una anécdota sobre cómo intentaba mantener el vínculo con su país durante el cautiverio. “Hacía mi bandera con jabón. Derretía mi jabón celeste, jabón blanco y hacía mi bandera”, contó.
Según explicó, ese gesto lo ayudaba a mantener la fortaleza emocional. “Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, estaba en mi país”, relató.
Finalmente, el gendarme cerró su testimonio con un mensaje de gratitud hacia el país. “Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, mi país, en mi patria”, expresó.