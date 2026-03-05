Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón tras su paso por la Fashion Week de Milán

La cantante entrerriana Emilia Mernes y el rapero Duki compartieron imágenes de su viaje por Tokio junto a amigos. La pareja recorrió barrios icónicos, probó gastronomía local y mostró parte de su experiencia en redes sociales.
Duki y Emilia Mernes disfrutan vacaciones en Japón, donde recorren las calles de Tokio, prueban platos típicos y comparten parte de su experiencia a través de redes sociales. La pareja de artistas argentinos decidió viajar al país asiático luego de su paso por la Fashion Week de Milán y se mostró relajada en distintos puntos emblemáticos de la capital japonesa.
La cantante nacida en Entre Ríos y el referente del trap argentino llegaron a Japón junto a un grupo de amigos para pasar unos días de descanso mientras continúan desarrollando sus carreras internacionales.
A través de historias y publicaciones en Instagram, ambos mostraron distintos momentos del viaje, desde recorridos por zonas comerciales hasta almuerzos con gastronomía típica del país asiático.
Paseos por Tokio y cultura urbana
El anuncio del viaje lo realizó la propia Emilia Mernes, quien publicó una historia con la palabra “Konichiwa”, que significa “hola” en japonés. En la imagen se la veía junto a Duki y sus amigos posando frente a un espejo curvo dentro de un supermercado en Tokio.
Al día siguiente, la artista compartió una postal del paisaje urbano de la ciudad. En la fotografía se observaba que se encontraba paseando por el famoso barrio de Shibuya, uno de los puntos más reconocidos de Tokio por su intensa vida nocturna, su escena cultural y su fuerte influencia en la moda juvenil.
Durante el recorrido por la zona, el grupo se detuvo a almorzar en un restaurante donde probaron dumplings, una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía asiática, utilizando los clásicos palillos de madera.
Tras la comida, los músicos continuaron caminando por el centro de la ciudad bajo un cielo despejado. Mernes incluso compartió una imagen de Duki observando el paisaje urbano de Tokio.
Moda y estilo en el viaje
En varias de las imágenes compartidas en redes sociales, Emilia también mostró parte de los looks que eligió para recorrer la ciudad. En una de las publicaciones se la vio posando frente a una vidriera de jarrones con flores. La cantante lucía una chaqueta negra oversize con detalles metálicos, combinada con una minifalda de cuadros en tonos grises.
Debajo llevaba una camiseta deportiva oscura con letras blancas, acompañada por medias negras opacas y zapatillas deportivas de suela gruesa. El outfit se completaba con un bolso negro que llevaba colgado del hombro.
Las imágenes reflejaron el estilo urbano que caracteriza a la artista y que también fue protagonista durante su reciente paso por eventos internacionales de moda.
El divertido video de Duki en Shibuya
Mientras Emilia compartía fotos del viaje, Duki publicó un video caminando por el famoso cruce peatonal de Shibuya, uno de los lugares más concurridos del mundo.
En ese punto de la ciudad, cada vez que el semáforo cambia, miles de personas atraviesan la intersección en distintas direcciones.
En el video, el rapero se filmó diciendo: “Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Yo sé karate”. La frase fue una referencia humorística a un video viral del artista puertorriqueño Arcángel, quien había pronunciado una expresión similar durante un viaje al país asiático.
Del glamour de Milán al relax en Japón
El viaje de Duki y Emilia Mernes se produjo pocas semanas después de su participación en la Fashion Week de Milán, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda.
Ambos fueron invitados a distintos desfiles y presentaciones, donde captaron la atención de medios internacionales y marcas de lujo. Duki fue una de las figuras destacadas en el desfile de Moschino, donde se presentó con un look total beige compuesto por una campera liviana, pantalón ancho bordado con flores y una remera estampada.
El outfit se completó con gafas oscuras y un bolso de gran tamaño en tonos crudo y marrón.
Durante la semana de la moda también participaron de otros eventos, como el desfile de GCDS, donde los artistas combinaron su presencia musical con la estética urbana que caracteriza a su estilo.
Proyección internacional de los artistas argentinos
El paso de Duki y Emilia por la Fashion Week y su posterior viaje por Japón reflejan la creciente proyección internacional de los artistas urbanos argentinos.
Ambos se consolidaron como referentes de la música urbana latinoamericana y lograron expandir su presencia hacia otros ámbitos como la moda y el entretenimiento global.
Las imágenes del viaje por Tokio, entre paseos, gastronomía y cultura local, muestran un costado más relajado de la pareja, que decidió tomarse unos días de descanso antes de retomar sus compromisos artísticos.