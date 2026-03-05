Asaltaron a un camionero a mano armada en Ruta 12 y huyeron con mercadería

El transportista de 34 años descansaba con su camión sobre Ruta Nacional 12, cerca de Ceibas, cuando fue sorprendido por dos delincuentes armados que le robaron cajas de mercadería. Tras una persecución policial de varios kilómetros, los sospechosos fueron detenidos.
Un camionero fue asaltado a mano armada en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 158 cerca de Ceibas, cuando descansaba dentro de su vehículo de transporte. Dos hombres lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron mercadería antes de escapar hacia la provincia de Buenos Aires.
El hecho ocurrió cuando personal policial intervino tras recibir el llamado de la víctima, un transportista de 34 años, quien relató que mientras permanecía detenido con su camión fue abordado por dos individuos.
Según indicó, los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego y sustrajeron aproximadamente 100 cajas de bizcochuelo marca Exquisita, para luego darse a la fuga en un vehículo utilitario.
Persecución y detenciones
Tras recibir la denuncia, la Policía difundió las características del vehículo utilizado por los sospechosos. Minutos después, un móvil policial logró localizar una Renault Kangoo blanca, que coincidía con la descripción aportada por el camionero. Ante la presencia policial, los ocupantes del utilitario intentaron escapar, lo que derivó en una persecución que se extendió varios kilómetros por la ruta.
El seguimiento finalizó a la altura del kilómetro 134 de la Ruta Nacional 12, donde los efectivos lograron interceptar el vehículo y detener a los sospechosos.
Los detenidos tienen 23 y 32 años, según confirmaron fuentes policiales.
Secuestro de mercadería robada
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 106 cajas cerradas de bizcochuelo, equivalentes a 1.272 paquetes, que habían sido sustraídas del camión.
La mercadería recuperada fue valuada en aproximadamente 3.816.000 pesos. Además, se incautó el utilitario utilizado para cometer el robo.
En tanto, el arma de fuego utilizada durante el asalto no fue encontrada en el procedimiento. Los investigadores presumen que el arma pudo haber sido descartada por los sospechosos durante la persecución.
Intervención judicial
En el caso intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la detención de los dos hombres involucrados en el hecho.
La investigación continúa con el objetivo de determinar la participación de otras personas y esclarecer completamente las circunstancias del asalto ocurrido en la Ruta Nacional 12.