Policiales Operativo de búsqueda

Deshidratado y casi inconsciente, hallaron a jubilado que estaba desaparecido en Chajarí

5 de Marzo de 2026
Foto: Tal Cual

Tras varias horas de búsqueda, la Policía halló a un hombre de 80 años que estaba desaparecido desde el martes en Chajarí. Fue encontrado entre pastizales, con signos de deshidratación, y trasladado al hospital para su atención.

Un hombre de 80 años que se encontraba desaparecido desde la tarde del martes fue hallado con signos de deshidratación y casi inconsciente en la ciudad de Chajarí. El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde, luego de un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes policiales y la colaboración de vecinos.

 

El jubilado, de nombre Arturo, había salido de su domicilio el martes y no había regresado, lo que generó preocupación entre sus familiares, publicó Tal Cual.

 

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo cerca de las 15:30 durante un operativo de rastrillaje realizado por móviles del Comando Radioeléctrico.

Dónde fue encontrado

 

El hombre fue localizado en la intersección de Avenida 25 de Mayo y 28 de Mayo de la ciudad de Chajarí.

 

Al llegar al lugar, los efectivos lo encontraron tirado entre los pastizales en una cuneta ubicada a la vera de la avenida.

 

De acuerdo con el informe policial, Arturo presentaba signos evidentes de deshidratación y se encontraba casi inconsciente.

Traslado al hospital

 

Tras el hallazgo, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia.

 

Personal del Hospital Santa Rosa acudió al lugar y trasladó al hombre al centro de salud para recibir atención médica.

Hospital Santa Rosa de Chajar&iacute; (foto archivo)
Hospital Santa Rosa de Chajarí (foto archivo)

Según indicaron fuentes oficiales, el traslado se realizó con el objetivo de estabilizar su estado de salud y garantizar su recuperación.

 

Intervención policial y judicial

 

El operativo de búsqueda fue coordinado por efectivos del Comando Radioeléctrico bajo la supervisión del jefe de la Comisaría de Chajarí, comisario Maschio.

 

Una vez finalizado el procedimiento, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía interviniente.

 

Las autoridades señalaron que el hombre fue localizado gracias a los rastrillajes realizados en distintos sectores de la ciudad.

Temas:

Chajarí Operativo de búsqueda búsqueda de persona
