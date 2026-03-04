Volvieron a robar en comercio de Paraná y quedaron filmadas: el video del nuevo hurto

Nuevo robo en comercio de Paraná. Un comercio mayorista y minorista de materia prima para panadería y repostería, ubicado en la esquina de Antonio Crespo y Soler, fue nuevamente blanco de un hecho delictivo, se confirmó a Elonce.

El episodio se sumó a los más de 30 hechos delictivos que, según denunciaron los dueños, padecen desde la apertura del local hace cuatro años.

En esta ocasión, las cámaras de seguridad registraron cómo dos jóvenes mujeres sustraen cuatro hormas de queso de una heladera y salen sin abonar las piezas de queso cremoso y barra.

En las imágenes, a las que accedió Elonce, se puede ver a una de las jóvenes, que en la vereda la espera un cómplice, el cual, toma las barras de queso desde la ventana, para luego llevárselas. El accionar se desarrolló en cuestión de segundos.

Según se informó, en esta oportunidad sustrajeron mercadería valuada en más de 200 mil pesos. Tras el hecho, personal policial logró detener a una de las jóvenes involucradas, quien fue trasladada a Fiscalía para quedar a disposición de la Justicia.

El local ya había sufrido episodios similares anteriormente, lo que genera preocupación entre los comerciantes de la zona.