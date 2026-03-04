Rescataron a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Una mujer de 82 años fue rescatada en Santa Elena tras detectarse que vivía en condiciones de abandono y extrema vulnerabilidad. El operativo fue coordinado por el Juzgado de Paz, con participación de la Policía, el hospital y áreas municipales.
Una mujer de 82 años fue rescatada en Santa Elena tras detectarse que vivía en condiciones de abandono y extrema vulnerabilidad en una vivienda del barrio Martín García. El operativo fue encabezado por el Juzgado de Paz local y contó con la participación de la Policía, personal del hospital y áreas municipales.
La intervención se concretó el sábado por la mañana, cerca de las 10:30, en una vivienda ubicada sobre calle Paraná, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre la situación de la adulta mayor.
Según se informó, la mujer presentaba limitaciones físicas que le impedían movilizarse por sus propios medios y residía en un ambiente con escasas condiciones de higiene y cuidado.
Cómo se detectó el caso
La situación llegó al conocimiento de la Justicia el miércoles de la semana pasada, cuando una vecina realizó una presentación vinculada a una deuda con la propietaria de la vivienda.
A partir de ese planteo, agentes estatales se acercaron al domicilio y advirtieron el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer, publicó Uno.
Ante la gravedad del cuadro, se activó una red de coordinación entre la Policía de Santa Elena, el Ministerio Pupilar de La Paz y el Hospital Santa Elena, con la intervención de trabajadores sociales para evaluar la situación.
Traslado y medidas judiciales
Durante el procedimiento del sábado, la presencia de un vehículo de una cochería generó preocupación entre los vecinos, quienes inicialmente temieron un desenlace fatal.
Sin embargo, las autoridades aclararon que el traslado tenía como objetivo garantizar la atención médica inmediata de la mujer en el hospital local.
Posteriormente se presentaron sobrinos de la adulta mayor, quienes manifestaron su compromiso de hacerse cargo de su cuidado.
De todos modos, la Justicia dispuso medidas preventivas adicionales, entre ellas la designación de un auxiliar que controle periódicamente su estado de salud y el inicio de un proceso judicial para designar un representante legal que administre sus ingresos y cobertura médica.
El defensor de turno, Ezequiel Baldini, acompañó el procedimiento para asegurar que la mujer reciba asistencia sanitaria y cuidados adecuados.
Llamado a la responsabilidad social
El juez de paz Guillermo Vega calificó la situación como “inadmisible” y señaló que, pese a contar con vivienda, ingresos y cobertura médica, la mujer había quedado sin un entorno de contención.
El magistrado destacó la importancia de fortalecer el compromiso social y la presencia territorial para detectar y prevenir situaciones de abandono.
“Son tiempos difíciles que requieren voluntad y vocación para ser útiles en la sociedad”, expresó.