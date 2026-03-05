Informe de la UIA: más del 50% de las industrias registró caída en producción y ventas

Más de la mitad de los empresarios industriales aseguraron experimentar en sus fábricas caídas de producción, un retroceso en las ventas, atrasos en los pagos y una contracción de sus plantas de personal. Así lo reveló la Unión Industrial Argentina (UIA), tras un reclamo de diálogo al Gobierno nacional.

La última encuesta de la UIA entre 644 empresas de distintos sectores y tamaños reflejó un deterioro en la actividad y en las expectativas del sector manufacturero. El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de febrero, mostró un retroceso generalizado en producción, ventas y empleo durante enero, en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), el índice que anticipa la evolución de la actividad, se ubicó en 36,5 puntos, con una caída de 7,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. El indicador se mantiene por debajo del umbral de 50 -que marca expansión- por decimoquinta medición consecutiva.

Según la UIA, si bien enero presenta una “marcada estacionalidad” por vacaciones y paradas de planta, el valor fue el segundo más bajo para ese mes en la serie y quedó 5,6 puntos por debajo del nivel de un año atrás.

En producción, el 53,3% de las empresas reportó una caída, mientras que solo el 13% informó subas. De esta manera, el índice de difusión -que surge de restar el porcentaje de firmas con aumentos menos las que registraron bajas- se ubicó en -40,3 puntos porcentuales, y profundizó así el retroceso observado en los últimos relevamientos.

La dinámica fue similar en ventas internas. El 54,7% de las compañías indicó una disminución y apenas el 13,3% registró incrementos. En exportaciones, el 30% de las firmas informó caídas y el 14,3% subas. Aunque el deterioro fue menor que en el mercado interno, la encuesta consignó un empeoramiento frente a octubre.

El impacto también se trasladó al empleo. En enero, el 22,2% de las empresas redujo su dotación. Entre aquellas que ajustaron personal, la mitad recurrió directamente a despidos, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% aplicó suspensiones. Hacia adelante, el 26% anticipa una reducción de su plantel en los próximos doce meses, mientras que el 19,4% prevé incorporar trabajadores.

Las pymes replicaron la tendencia general, aunque con mayor intensidad en producción y ventas. En cambio, en empleo, el impacto negativo fue más pronunciado en las firmas de mayor tamaño.

Las dificultades financieras también ganaron terreno. El 45,6% de las empresas reportó problemas para afrontar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, impuestos, servicios públicos o deudas financieras. El 5,4% indicó atrasos en todos esos pagos.

Las mayores complicaciones se concentraron en impuestos y proveedores, y entre las principales consecuencias se mencionaron el pago de intereses y mayores costos financieros (39,8%) y el aumento del endeudamiento de corto plazo (38,1%), dio cuenta Clarín.

En cuanto a los principales desafíos, el 46,1% señaló la caída de la demanda interna como su problema más relevante. En segundo lugar apareció el aumento de costos (19,7%), con especial incidencia del costo laboral, y en tercer término la dificultad para competir con bienes importados (19,4%), una preocupación que, según el informe, viene creciendo en los últimos relevamientos.

Este martes, la UIA había salido a contestar los señalamientos de Javier Milei al sector durante su discurso en la Asamblea Legislativa. "Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país", pidieron los popes fabriles.