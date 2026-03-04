ANSES confirmó la Ayuda Escolar Anual 2026: requisitos y montos por zona

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado los detalles de la Ayuda Escolar Anual 2026, un subsidio destinado a familias con hijos en edad escolar. Este beneficio, que cubre hasta $85.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), también presenta montos diferenciados para los trabajadores en relación de dependencia que perciben el Subsidio Único por Asignación Familiar (SUAF), con valores que varían según la zona de residencia.

Este pago anual está diseñado para aliviar los gastos del inicio de ciclo lectivo, incluyendo materiales escolares, indumentaria y otros recursos necesarios para la escolaridad de niños y adolescentes. La principal novedad de este año es la obligatoriedad de presentar el certificado escolar actualizado, un requisito clave para recibir el pago. Este documento, que acredita la asistencia regular de los niños a la escuela, debe ser cargado a través de la plataforma Mi ANSES. Aquellos que no hayan percibido el monto en marzo deberán realizar este trámite antes de recibir la ayuda.

¿Qué debes hacer para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026?

Para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026, el requisito indispensable es haber presentado el certificado escolar actualizado de cada niño, niña o adolescente beneficiario. El documento debe ser emitido por el establecimiento educativo donde el menor asiste, y debe acreditar que ha asistido regularmente a clases. En caso de no haber cargado esta documentación durante marzo, los titulares de la AUH o SUAF tendrán la posibilidad de realizar el trámite hasta el mes de junio, una vez que se cargue el Formulario PS 2.68 en la plataforma Mi ANSES.

Foto: Archivo Elonce.

Es importante señalar que la correcta validación del certificado es esencial para recibir el monto correspondiente. En caso de que el documento esté incompleto o contenga errores, el pago no se acreditará hasta que la situación se regularice. El plazo estimado para la validación de la solicitud y el depósito es de 60 días, por lo que se recomienda que los beneficiarios realicen el trámite con tiempo para evitar demoras.

Diferencias de montos: AUH vs. SUAF según la zona de residencia

Una de las diferencias más relevantes este año en la Ayuda Escolar Anual 2026 es la diferencia de montos según la zona de residencia. Para los beneficiarios de la AUH, el monto es uniforme en todo el país, alcanzando los $85.000, sin importar la región. Sin embargo, los trabajadores en relación de dependencia que perciben el SUAF tienen una modalidad diferente. Dependiendo de la zona donde residan, pueden acceder a montos más altos debido a un refuerzo específico por región desfavorable.

De acuerdo con la Resolución 55/2026, las zonas con valores diferenciados incluyen un plus que incrementa el monto total que se paga. Las zonas se dividen en cuatro categorías. Para la Zona 1, el monto total es de $85.000 (con $74.257 de base y $10.743 de refuerzo). En las Zonas 2, 3 y 4, los montos ascienden a $92.877 y $110.967, respectivamente. Esto permite que los trabajadores de zonas más desfavorecidas reciban un apoyo económico adicional, en línea con las políticas de inclusión regional de ANSES, indicó el organismo.

Foto: Archivo Elonce.

¿Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026?

La Ayuda Escolar Anual 2026 está dirigida a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años, siempre que asistan a instituciones educativas en el nivel inicial, primario o secundario. Este beneficio no está disponible para quienes realicen estudios terciarios o universitarios. La asignación se otorga a un único titular, que puede ser uno de los padres, madres o tutores legales, quienes se encargan de gestionar el trámite y la presentación de la documentación correspondiente.

Es importante recordar que la Ayuda Escolar Anual es un beneficio único que se otorga una vez al año y tiene como objetivo apoyar a las familias en el comienzo del ciclo lectivo. Este pago, que cubre una parte de los gastos asociados a la escolaridad, busca contribuir con los costos de materiales escolares, útiles y vestimenta escolar, entre otros.