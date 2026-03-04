El dólar minorista quedó en $1.420 mientras el BCRA siguió comprando reservas

REDACCIÓN ELONCE
El dólar oficial retrocedió y volvió a ubicarse en torno a los $1.400 luego de una jornada de tensión vinculada al conflicto en Medio Oriente. También bajaron los dólares financieros y el blue, mientras el Banco Central mantuvo compras de reservas y continuó interviniendo en el mercado cambiario.
El dólar oficial volvió a $1.400 luego de una jornada marcada por la volatilidad financiera y la escalada del conflicto en Medio Oriente, que había generado tensiones en los mercados internacionales y presión sobre las cotizaciones cambiarias en la Argentina. Tras ese episodio, el mercado cambiario mostró señales de descompresión y las distintas referencias del dólar registraron retrocesos.
En el segmento mayorista, que es la referencia para el comercio exterior y para las operaciones entre bancos, la cotización del dólar cayó $14,50 y cerró en $1.400,50. Con ese movimiento, el tipo de cambio se ubicó aproximadamente un 15,3% por debajo del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno nacional.
En el mercado minorista, el dólar oficial también registró un retroceso. En el Banco Nación, principal referencia para el público, el billete finalizó la jornada en $1.420 para la venta. Por su parte, el promedio de cotizaciones relevado por el Banco Central entre las distintas entidades financieras cerró en $1.427,83.
Los dólares financieros también mostraron bajas
El alivio en el mercado cambiario también se reflejó en las cotizaciones financieras, que habían mostrado subas durante la jornada previa. Tanto el contado con liquidación como el dólar MEP registraron bajas y se movieron en niveles similares al tipo de cambio oficial.
El dólar contado con liquidación (CCL), utilizado para transferir divisas al exterior mediante operaciones bursátiles, se ubicó en $1.463,60. En paralelo, el dólar MEP —que surge de la compra y venta de bonos en el mercado local— operó en torno a los $1.423,85.
En el mercado informal, el dólar blue también registró un retroceso. La cotización paralela cayó $10 y cerró la jornada en $1.415.
Analistas del mercado señalaron que parte de la estabilidad observada en las cotizaciones podría estar vinculada a intervenciones del Banco Central en instrumentos financieros ligados al dólar.
Posible intervención oficial en el mercado de futuros
Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), durante la jornada previa el Banco Central habría intervenido en el mercado de cobertura cambiaria para moderar la suba de las cotizaciones.
“El volumen operado en el dólar linked más corto (D30A6) trepó a u$s325 millones ayer, muy por encima de los u$s79 millones de la rueda previa y del promedio mensual de febrero (u$s19 millones), lo que sugirió presencia oficial en ese tramo de la curva”, señalaron desde la consultora.
Este incremento en el volumen de operaciones en instrumentos vinculados al dólar fue interpretado por operadores como un posible indicio de participación del organismo monetario para contener expectativas de devaluación.
De todos modos, la magnitud real de la intervención oficial podrá confirmarse recién cuando se publiquen los datos monetarios correspondientes, previstos para el cierre de la semana.
El Banco Central mantiene compras de reservas
En paralelo a los movimientos en el mercado financiero, el Banco Central continuó operando en el mercado cambiario oficial con compras de divisas para reforzar sus reservas internacionales.
Durante la jornada, la autoridad monetaria adquirió u$s17 millones. En la rueda anterior, el organismo había comprado u$s70 millones.
Con estas operaciones, el Banco Central acumula 39 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado oficial de cambios, lo que refleja una estrategia sostenida de acumulación de reservas.
En lo que va del año, el organismo ya suma compras por aproximadamente u$s2.783 millones, según datos del propio mercado.
Al mismo tiempo, fuentes financieras indicaron que el Banco Central habría realizado ventas de contratos de dólar futuro por cerca de u$s1.000 millones, además de intervenir en instrumentos dólar linked por unos u$s300 millones para moderar la presión sobre el tipo de cambio.
La demanda privada de dólares continúa elevada
A pesar de la relativa estabilidad cambiaria observada durante los meses de verano, la demanda privada de dólares se mantiene en niveles elevados.
Datos del Banco Central muestran que durante enero se registraron compras netas de billetes y divisas por u$s2.730 millones “sin fines específicos”. Este concepto incluye principalmente la compra de dólares para ahorro por parte de individuos y familias.
Ese volumen representa el enero con mayor nivel de atesoramiento de dólares desde 2018, cuando las compras habían alcanzado los u$s3.073 millones.
Además, se ubica entre los registros más elevados de los últimos años, lo que evidencia que la dolarización de portafolios continúa siendo una estrategia habitual de los ahorristas argentinos.
Un récord de compras de dólares del sector privado
El comportamiento de los ahorristas durante 2026 se inscribe dentro de una tendencia que se consolidó el año pasado.
Durante 2025, las compras netas de divisas del sector privado no financiero alcanzaron un récord histórico de u$s32.340 millones, superando los niveles observados durante los períodos de mayor tensión cambiaria de la última década.
Este fenómeno se produjo incluso en un contexto de tasas de interés en pesos relativamente elevadas y estrategias financieras conocidas como carry trade, que consisten en aprovechar rendimientos en moneda local.
Sin embargo, para muchos inversores y pequeños ahorristas, el dólar continúa siendo el principal instrumento de cobertura frente a la incertidumbre económica.
Pagos de deuda y negociación con el FMI
La dinámica cambiaria también se da en paralelo con movimientos relevantes en el frente financiero y de deuda pública.
Durante esta semana, el Gobierno nacional concretó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, instrumentos utilizados para cancelar deudas comerciales con importadores. El desembolso fue cercano a los u$s1.000 millones.
En paralelo, la misión argentina concluyó la segunda revisión técnica del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras esa instancia, quedó pendiente la aprobación formal del organismo para habilitar el desembolso de u$s1.000 millones adicionales para el país, publicó Ámbito.
En este contexto, la evolución de la demanda privada de dólares aparece como una variable central para las proyecciones cambiarias y la disponibilidad de divisas en la economía argentina, especialmente de cara a los próximos compromisos de deuda.