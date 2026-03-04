La Justicia decretó la quiebra de la empresa Bioceres tras su cesación de pagos

La Justicia decretó la quiebra de Bioceres S.A., histórica empresa de biotecnología aplicada al agro fundada en Rosario. La compañía acumulaba deudas por más de u$s39 millones y atravesaba una profunda crisis financiera, en medio de una disputa por el control.
La quiebra de Bioceres S.A. fue decretada por la Justicia tras confirmarse la cesación de pagos de la histórica compañía de biotecnología fundada en Rosario en 2001. La decisión fue tomada por el juez Civil y Comercial Fernando Mecoli, quien dispuso la apertura del proceso luego del pedido presentado por la propia empresa, que acumulaba una deuda superior a los 39 millones de dólares.
La resolución judicial implica el desapoderamiento inmediato de la sociedad, cuyos bienes pasan a ser administrados dentro del proceso universal de quiebra. En este marco, el magistrado ordenó además un análisis detallado de la estructura financiera y societaria de la compañía, en un expediente que podría derivar en nuevas investigaciones.
El caso ya anticipa una compleja trama judicial debido a la ingeniería corporativa que la empresa desarrolló en los últimos años y que modificó el esquema de control del conglomerado biotecnológico.
El default que precipitó la crisis financiera
La situación financiera de la compañía había comenzado a deteriorarse con fuerza en 2025. En julio de ese año, Bioceres S.A. entró en default tras incumplir el pago de pagarés bursátiles por más de 5 millones de dólares.
Ese incumplimiento fue una señal clara de la crisis estructural que atravesaba la firma. Según los balances disponibles, la empresa registraba un patrimonio neto negativo cercano a los 110 millones de dólares.
Además, la estructura de pasivos superaba ampliamente la capacidad operativa residual de la sociedad, lo que terminó por hacer inviable la continuidad de la compañía en los términos en los que venía funcionando.
Ante ese escenario, la propia empresa solicitó la apertura del proceso concursal que finalmente derivó en la declaración de quiebra por parte de la Justicia.
De holding global a sociedad residual
Hasta mediados de 2025, Bioceres S.A. ocupaba un rol central dentro del conglomerado empresarial. Era la sociedad controlante de Bioceres Crop Solutions, la firma que cotiza en el Nasdaq bajo el ticker BIOX.
Sin embargo, una profunda reestructuración corporativa modificó el esquema del grupo y dejó a la sociedad argentina fuera del control de los activos más relevantes del negocio.
El nuevo paraguas societario quedó bajo la órbita de Moolec Science, una estructura vinculada al empresario uruguayo Juan Sartori, quien consolidó participación accionaria en medio de la crisis financiera.
A partir de ese cambio, Bioceres S.A. pasó a convertirse en una sociedad residual dentro del entramado corporativo, con deuda propia y sin injerencia directa sobre los negocios internacionales del grupo.
Una disputa interna por el control del holding
La reestructuración corporativa también desató un fuerte conflicto entre los distintos sectores que integraban el conglomerado.
Por un lado se ubica el grupo vinculado a Moolec Science, que avanzó en la reorganización societaria durante la crisis financiera.
Del otro lado aparece el histórico CEO Federico Trucco, quien continúa al frente de Bioceres Crop Solutions (BIOX) y cuestiona la interpretación de los hechos presentada por el nuevo control accionario.
La confrontación entre ambos sectores se convirtió en el eje central de la crisis que atraviesa la empresa.
El actual directorio de Bioceres S.A. sostuvo en comunicados recientes que la quiebra era una medida “razonable e ineludible” ante el deterioro patrimonial heredado.
Pérdidas millonarias y dudas sobre la continuidad
Según informó la compañía, las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio 2025 superaron los 157.000 millones de pesos. El informe del auditor externo Price Waterhouse Coopers reflejó la gravedad de la situación. La firma emitió una abstención de opinión sobre los estados contables y advirtió sobre las dudas respecto de la continuidad de la empresa como “empresa en marcha”.
Desde el entorno de Federico Trucco, en cambio, sostienen una interpretación distinta de lo ocurrido. Afirman que la cesación de pagos fue inducida por la nueva mayoría accionaria tras tomar el control del holding y que el objetivo final habría sido desconsolidar activos estratégicos para quedarse con participaciones dentro de BIOX.
Incluso anticiparon que podrían presentarse acciones judiciales y denuncias penales vinculadas al proceso asambleario y al pedido de quiebra.
El impacto simbólico de la caída de Bioceres
La quiebra de Bioceres S.A. tiene también un fuerte impacto simbólico dentro del sector agroindustrial argentino.
La compañía nació en 2001, en plena crisis económica del país, como una iniciativa impulsada por productores agropecuarios que decidieron financiar proyectos de ciencia aplicada al agro.
Entre sus desarrollos más relevantes se encuentra el evento HB4, una tecnología de cultivos resistentes a la sequía desarrollada junto al Conicet y que logró aprobación en Estados Unidos.
Con el paso de los años, la empresa logró expandirse internacionalmente. Incorporó compañías como Rizobacter y en 2019 llegó a cotizar en Wall Street a través de una operación SPAC que dio origen a la actual Bioceres Crop Solutions.
Sin embargo, el derrumbe bursátil agravó la crisis financiera del grupo.
El desplome de la acción y las investigaciones judiciales
En los últimos años, la cotización bursátil de BIOX registró una fuerte caída. La acción pasó de cotizar por encima de los 15 dólares a operar por debajo de 1 dólar. Ese desplome convirtió al papel en una penny stock y lo expuso al riesgo de desliste del mercado estadounidense.
En paralelo, la resolución judicial que decretó la quiebra también habilitó una investigación sobre la posible existencia de activos no declarados dentro del entramado societario.
En el fallo se dejó constancia de que la empresa manifestó no poseer bienes registrables a su nombre, lo que obligará a la sindicatura a analizar la trazabilidad de operaciones dentro de la compleja estructura transnacional del grupo.
La crisis también podría tener consecuencias colaterales en otros acuerdos comerciales. Uno de los casos mencionados es el naming del Bioceres Arena en Rosario, firmado en 2024, que podría quedar sin efecto debido al incumplimiento de pagos comprometidos por la empresa.
Con la quiebra ya decretada, la sociedad fundacional del grupo queda fuera del circuito operativo y el conflicto empresarial se traslada ahora al terreno judicial y bursátil.