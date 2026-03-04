 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Maratón Nocturna de la Policía de Entre Ríos convocó a más de 800 participantes

En Paraná, se realizó la Maratón Nocturna organizada por la Policía de Entre Ríos, con más de 800 participantes, efectivos, aspirantes y familias, según indicó el jefe a Elonce.

4 de Marzo de 2026
Largó frente a Casa de Gobierno.
Largó frente a Casa de Gobierno. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La comunidad de Paraná vivió una jornada deportiva en la Maratón Nocturna, organizada por la Policía de Entre Ríos en el marco de los festejos por su 192° aniversario. Según el jefe de la Policía, Claudio González, “en un marco imponente se superaron las expectativas, hay más de 800 competidores que se vienen a divertir y acompañarnos”. La largada fue en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora, el ministro de Seguridad, el ministro de Salud, además de vecinos, aspirantes, estudiantes y corredores de todas las edades.

La actividad incluyó recorridos de 5 y 10 kilómetros, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria más allá de la competencia. “La idea y la intención es llegar, no es una competencia; si hay personas que lo compiten, ellos tienen un chip. La idea es ir superándonos día a día”, agregó el jefe policial.

Festejo y participación comunitaria

El evento permitió abrir la Policía a la comunidad y generar un contacto cercano con la ciudadanía. González aseguró: “Somos parte de esta sociedad. Los uniformados somos seres humanos que tenemos sentimientos, emociones y creo que una manera de ver, aparte de una manera de contenernos, disfrutar, de sacarnos la mala onda y disfrutar los buenos momentos como este”.

Maratón Nocturna 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos

El recorrido de este año fue similar al anterior, con pequeñas modificaciones. La jornada contó con la colaboración del municipio de Paraná y de la Secretaría de Salud, que aportaron ambulancias para garantizar seguridad y asistencia médica.

 

Aunque hubo premiación para los primeros competidores, la mayoría recibió una medalla como recuerdo de la jornada. La convocatoria permitió que toda la comunidad disfrutara de una noche de deporte y recreación.

Temas:

maraton de la policia policía de entre ríos aniversario de la policía
