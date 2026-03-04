Festival del Aguaribay reúne folklore y a la comunidad en Sauce Montrull

REDACCIÓN ELONCE
El Festival del Aguaribay en Sauce Montrull celebra folklore, cultura y comunidad con artistas locales, ferias, y actividades familiares este sábado por la noche.
El Festival del Aguaribay volvió a Sauce Montrull con fuerza, cultura e identidad local: la segunda edición se realizará este sábado por la noche con una programación que combina música folclórica, danza, feria gastronómica y actividades comunitarias. Organizado por autoridades y vecinos, el festival busca reivindicar el folclore y la naturaleza como motores de unión social en esta localidad de crecimiento constante.
“Estamos muy contentos con todos los preparativos y esperando que nos acompañe el clima”, expresó Soledad Daneri, intendenta de Sauce Montrull al presentar el evento.
Orígenes del Festival del Aguaribay
La iniciativa del Festival del Aguaribay surgió de la propuesta de Hernán Rondán Grasso, inspirada en el aguaribay, un árbol profundamente relacionado con el legado del reconocido folklorista Linares Cardozo. El vínculo entre cultura y naturaleza fue uno de los ejes centrales de la conversación con los organizadores.
“Tiene su lugar de descanso y obviamente con sus argumentos más que sólidos, teniendo en cuenta de que era el árbol predilecto de Linares Cardozo, alguien que obviamente es muy respetable en el mundo del folclore, de la chamarrita”, explicaron los organizadores sobre los fundamentos del festival.
Este año, como en la primera edición, se busca sembrar significado y continuidad con esta historia, preservando tradiciones y fomentando un espacio de encuentro para toda la comunidad local.
Programación y actividades destacadas
Este sábado la jornada no será diurna, como en la primera edición, sino que comenzará después de las 19 horas, aprovechando las temperaturas cálidas. Uno de los momentos más significativos será la inauguración de un Banco Rojo en la plaza Lomas del Sol, enmarcado en las acciones por la prevención de la violencia hacia la mujer.
“Vamos a inaugurar junto a la directora de la mujer de la provincia, Joaquina Brondi, el Banco Rojo en nuestra localidad, en esa misma plaza”, anunciaron desde la organización.
La fiesta incluirá feria gastronómica, emprendedores locales y actividades culturales a lo largo de la noche. La vecinal del barrio Lomas del Sol estará a cargo de la cantina principal, con alimentos y bebidas a precios accesibles, y los fondos recaudados se destinarán a mejoras barriales.
Artistas locales en un escenario único
El Festival del Aguaribay contará con una grilla de artistas de primera línea que combina voces y estilos del folclore regional. Se destacará especialmente la participación femenina con nombres como Noé Telagorri, Candela Clavel Heis, Bernardita Gutiérrez y Sofi Drei, además de figuras masculinas como Hernán Rondán y el dúo Andariego.
“Uno como mujer, creo, que es una forma también de identificarnos y de obviamente resignificar a la mujer y claramente en el folklore mucho más”, compartieron en la presentación.
Junto a ellos, el ballet municipal de Sauce Montrull, el ballet municipal de San Benito y el taller de danza folklórica de La Picada aportarán movimiento y color a la noche.
Comunidad, identidad y crecimiento
Más allá del folclore, el Festival del Aguaribay se presenta como un espacio de integración para una localidad que ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Con acceso libre y gratuito, estacionamiento sin costo y una plaza bien señalizada, los organizadores invitan a toda la región a compartir una jornada familiar.
“Esto insume un presupuesto para el municipio y claramente lo que queremos es que se aproveche al máximo”, destacaron, invitando a la comunidad a llevar sillas y disfrutar del espectáculo completo.