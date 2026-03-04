Jóvenes del movimiento Schoenstatt llevan adelante una misión en Diamante

REDACCIÓN ELONCE
La misión que realiza el Movimiento Schoenstatt reúne a jóvenes en la ciudad de Diamante durante la Semana Santa para llevar un mensaje de fe y esperanza.
El Movimiento Schoenstatt, que desde sus inicios ha promovido una profunda conexión espiritual entre sus miembros, lleva a cabo cada año una misión especial en Semana Santa. Este año, 125 jóvenes del movimiento viajarán a la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, para llevar la imagen de la Virgen Peregrina y el Niño Jesús a cada hogar, buscando fortalecer la fe en la comunidad local.
La misión tiene una preparación meticulosa que comienza meses antes, en noviembre del año anterior. “Nosotros fuimos elegidos para llevar a cabo esto y desde el primer día empieza a planificarse todo lo relacionado con la Semana Santa”, explicó Lisandro Fusare, uno de los miembros del equipo misionero. La misión, que se lleva a cabo durante cuatro días, incluye diversas actividades como misas, celebraciones y un Viacrucis, siempre con el objetivo de acercar la palabra de Dios a las familias.
El compromiso de los jóvenes con la comunidad
La experiencia, que comenzó como una pequeña iniciativa de un grupo de universitarios en 2009, ha crecido con el paso de los años. Lisandro destacó que los jóvenes que participan en esta misión son “chicos que salieron tan encendidos que decidieron tener su propia misión como universitarios”. La idea inicial fue extender las misiones familiares que realizaba el movimiento, para permitir que los jóvenes se sintieran parte activa de un proceso de evangelización.
“Uno hace lo que humanamente es posible y lo otro se lo deja a Dios”, dijo Guadalupe Frías, otra de las integrantes del grupo. Durante la misión, los jóvenes visitan casa por casa para presentar la imagen de la Virgen Peregrina, y buscan compartir momentos de oración y reflexión. “Es increíble porque muchas veces te encuentras con personas que están atravesando situaciones similares a las tuyas, y encuentras respuestas. No fui yo la que hablé, fue el Espíritu Santo”, agregó Frías.
La ciudad de Diamante espera con esperanza
Este año, la ciudad de Diamante será testigo de una vibrante jornada de fe y alegría. Los jóvenes del Movimiento Schoenstatt se dividen en diferentes comunidades para recorrer la ciudad y entregar su mensaje. Cada jornada está llena de actividades para los más pequeños y para los jóvenes, creando un ambiente de unión y esperanza.
La participación en la misión de Diamante este año ha sido mayor que nunca, y los 125 jóvenes se sienten comprometidos con la tarea. “Vamos a llevar un poco de esperanza, de música, de carisma. Sabemos que, en Diamante, no suele haber muchos jóvenes, entonces también llevamos ese espíritu joven a las celebraciones”, explicó Guada, refiriéndose a cómo buscan revitalizar el sentido de comunidad a través de la música y el entusiasmo juvenil.