Paraná se prepara para el 8M con actividades feministas y movilizaciones

REDACCIÓN ELONCE
Grupos feministas en Paraná comenzaron a preparar carteles y actividades para el 8M, Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, con marchas y eventos desde el sábado hasta el lunes en Paraná.
En la Escuela de Artes Visuales de Paraná, un grupo de militantes feministas trabaja en la elaboración de carteles y materiales para las actividades que se desarrollarán con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras. La iniciativa busca visibilizar problemáticas como la precarización laboral, la brecha salarial histórica y la violencia de género.
Valentina Kloss, militante de Juntas y a la Izquierda, explicó a Elonce que las actividades se desarrollan en un “contexto muy difícil, sobre todo para las mujeres y disidencias”. “Venimos de que se apruebe una reforma laboral que significa más de 100 años de regresión en derechos laborales y, a las mujeres siempre nos pega muchísimo más, sobre todo por las tareas de cuidado no remuneradas y la brecha salarial histórica”.
El objetivo de la agrupación es movilizar, visibilizar y generar conciencia. “La consigna general es: paramos para frenarlos, en la marcha contra las reformas esclavistas”, detalló Kloss.
Agenda de actividades por el 8M
Las actividades comenzarán el sábado 7 con una carteleada y ronda en Plaza Sáenz Peña a las 18, abierta a todas las personas que quieran participar. El domingo 8 de marzo se sumará la iniciativa “Remar Contracorriente por el Agua y la Vida”, en el Club Thompson a las 18, en rechazo a la Hidrovía y la reprivatización del río Paraná.
El lunes 9 de marzo será el momento central de la movilización: la convocatoria es a las 17:30 en Plaza de Mayo, con recorrido hacia Casa de Gobierno. La marcha también vincula la lucha actual con los 50 años del Golpe Militar de 1976, en un marco de reivindicación de derechos y memoria histórica.
Contexto de lucha y represión
Kloss señaló que las movilizaciones se dan en un contexto de represión y ajuste estructural, donde los derechos laborales y sociales de mujeres, disidencias y trabajadores son atacados. “Desde el inicio del gobierno de Milei vimos un protocolo antipiquetes que es anticonstitucional y se ha vuelto moneda corriente, con represión a trabajadores, recortes presupuestarios y amenazas a la universidad y jubilados. Además, quieren modificar la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitirlo. Se están aplastando todos nuestros derechos”, concluyó.