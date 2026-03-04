Debieron amputarle la patita a la perra atropellada en Paraná: organizan peña solidaria para costear gastos

La perrita fue atropellada en calles 25 de Junio y Córdoba.

Perra atropellada en Paraná. Una peña solidaria se realizará este fin de semana en Ferrero Cantina con un objetivo claro: reunir fondos para cubrir los gastos veterinarios de Dulce María, la perra atropellada en pleno centro de Paraná días atrás. El caso generó una fuerte repercusión social y movilizó a vecinos que buscan acompañar su recuperación.

La iniciativa es impulsada por Marilina Benítez, quien se hizo cargo del rescate y del tratamiento médico del animal. Tras el accidente, Dulce María debió ser intervenida quirúrgicamente y se le amputó una de sus patas debido a la gravedad de las lesiones. Actualmente evoluciona favorablemente, aunque afronta un largo proceso de rehabilitación.

“Estoy preparando una peña para el fin de semana para recaudar fondos tanto para Dulce María como para otros animalitos que están en necesidad de cirugía y de tratamientos”, explicó la rescatista.

Música, feria y solidaridad en el Club Ferrero

La actividad se desarrollará el sábado 7 y, de confirmarse, también el domingo 8 en el Club Ferrero Cantina, ubicado en calle Piedrabuena 133. Según detallaron, comenzará a las 11 y se extenderá hasta las 20.

Habrá músicos invitados, cantina a cargo del club y un espacio destinado a feriantes. Estos últimos serán, en su mayoría, personas que también afrontan gastos veterinarios de animales bajo su cuidado, por lo que compartirán el mismo espíritu solidario.

Cómo colaborar para la recuperación de Dulce María

Además de participar en la peña, quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de un alias habilitado para cubrir los costos médicos. La deuda veterinaria asciende a 1.100.000 pesos, monto que incluye cirugía, anestesia e internación.

Le amputaron la pata a la perrita atropellada y la deuda veterinaria supera el millón de pesos

“El alias es dulcemaria.asis y está a nombre del doctor Arroyo García Tomás Mariano”, precisó.

Mientras tanto, Dulce María continúa recuperándose. “La veo que está mucho mejor. Se alivió mucho más del dolor que tenia. Yo estoy agradecida con la gente y amo a los animales”, concluyó Marilina.