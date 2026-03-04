Quini 6: un apostador ganó $780.000.000 en La Segunda y otros 20 más de $14 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles fue a parar a manos de un sanjuanino. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.550 millones de pesos.
Un apostador del Quini 6 de este miércoles se llevó el millonario pozo de La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.550 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 10-41-07-06-25-15. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 13-11-15-19-12-25. Una persona acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El ganador es oriundo de 9 de Julio, en San Juan.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-11-29-35-06-34. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $861.696.760.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-01-17-05-14-38. Hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $14.589.562,05.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 484 ganadores y cada uno percibirá $320.247,93. Elonce.com