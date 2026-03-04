 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: un apostador ganó $780.000.000 en La Segunda y otros 20 más de $14 millones en el Siempre Sale

Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles fue a parar a manos de un sanjuanino. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.550 millones de pesos.

4 de Marzo de 2026
Conocé los afortunados de este miércoles.
Conocé los afortunados de este miércoles. Foto: Quini 6.

REDACCIÓN ELONCE

Un apostador del Quini 6 de este miércoles se llevó el millonario pozo de La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.550 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 10-41-07-06-25-15. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 13-11-15-19-12-25. Una persona acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El ganador es oriundo de 9 de Julio, en San Juan.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-11-29-35-06-34. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $861.696.760.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-01-17-05-14-38. Hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $14.589.562,05.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 484 ganadores y cada uno percibirá $320.247,93. Elonce.com

