Deportes En el ascenso

Liga Federal 2026: Recreativo busca escribir su historia en el básquet argentino

Liga Federal 2026 arranca esta semana y Recreativo, con entusiasmo de jugadores entrerrianos, buscará dar el primer paso hacia La Liga Argentina.

4 de Marzo de 2026
Parte del equipo que jugará la Liga Federal.
REDACCIÓN ELONCE

Liga Federal 2026 arranca esta semana y Recreativo, con entusiasmo de jugadores entrerrianos, buscará dar el primer paso hacia La Liga Argentina.

La Liga Federal 2026, tercera categoría del básquet argentino, pondrá en marcha su temporada esta semana y los equipos entrerrianos sueñan con ascender a La Liga Argentina. Entre ellos, Recreativo se prepara para debutar este viernes como local frente a Rivadavia, de Santa Fe, en un encuentro que marcará un hito histórico para la institución.

 

Alan Guanco y los hermanos Lucio y Francisco Frávega participaron del programa Buenas Noches, emitido por Elonce, para brindar detalles sobre lo que será el inicio de la temporada. “Va a ser un gran desafío. Es la primera vez para el club jugar un torneo a nivel nacional. Estamos preparándonos hace un buen tiempo y estamos encarándolo de la mejor manera. Vamos a tratar de disfrutar un poco porque uno nunca sabe cuándo va a tener la posibilidad de volver a competir en una competencia así”, expresó Guanco.

 

La participación del club en la Liga Federal representa un paso fundamental dentro de un proyecto a largo plazo, donde la preparación, el trabajo y la estrategia buscan consolidar a Recreativo como un equipo competitivo a nivel nacional.

 

Preparación intensa y expectativas altas

 

“Son 93 o 94 equipos así que vamos a tratar de hacer lo nuestro partido a partido”, agregó Guanco, quien también destacó la pretemporada: “La pretemporada fue dura, pero es la etapa dura del año. Ahora vamos a demostrar un poco lo que venimos trabajando con el profe Oscar (Heis)”.

 

Foto: Elonce.
Lucio Frávega subrayó la importancia histórica de la participación del club: “Hay una expectativa muy grande, es algo que se viene trabajando desde hace muchos años con un proyecto y una idea. Esta competencia es la frutilla del postre para lo que venimos trabajando. Hay que aprovechar esa oportunidad y disfrutarla. Es algo histórico para el club y se ve mucho entusiasmo en la gente”.

 

El regreso de Lucio a la cancha junto a su hermano Francisco también tiene un valor especial: “Después de varios años, coincidir en una cancha juntos es algo muy lindo. Un orgullo y me pone muy contento. También es una motivación”, comentó.

 

Nuevas incorporaciones y objetivos claros

 

Francisco Frávega, quien se incorporó al club este año, manifestó su entusiasmo por sumarse al proyecto: “Hace mucho tiempo viene haciendo bien las cosas. Lo noto de afuera y hoy que estoy adentro también lo noto. Es un desafío porque venir a un equipo que está armado”. Sobre lo que espera aportar, afirmó que su característica principal es la “intensidad”, además de contribuir con el tiro externo.

 

Francisco Fr&aacute;vega. Foto: Elonce.
Guanco enfatizó la mentalidad de competencia del equipo: “El objetivo en sí es competir contra cualquiera. No porque venga un equipo que tenga ocho jugadores de referencia de la liga, nos vamos a achicar. Nos preparamos para competir contra cualquiera”.

 

La Liga Federal 2026 representa, entonces, no solo una oportunidad de ascenso para Recreativo, sino también un escenario para consolidar jugadores, fortalecer proyectos deportivos y generar entusiasmo en los seguidores entrerrianos del básquet.

 

Recreativo debuta este viernes en la Liga Federal

