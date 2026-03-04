Liga Federal 2026: Recreativo busca escribir su historia en el básquet argentino

REDACCIÓN ELONCE
Liga Federal 2026 arranca esta semana y Recreativo, con entusiasmo de jugadores entrerrianos, buscará dar el primer paso hacia La Liga Argentina.
La Liga Federal 2026, tercera categoría del básquet argentino, pondrá en marcha su temporada esta semana y los equipos entrerrianos sueñan con ascender a La Liga Argentina. Entre ellos, Recreativo se prepara para debutar este viernes como local frente a Rivadavia, de Santa Fe, en un encuentro que marcará un hito histórico para la institución.
Alan Guanco y los hermanos Lucio y Francisco Frávega participaron del programa Buenas Noches, emitido por Elonce, para brindar detalles sobre lo que será el inicio de la temporada. “Va a ser un gran desafío. Es la primera vez para el club jugar un torneo a nivel nacional. Estamos preparándonos hace un buen tiempo y estamos encarándolo de la mejor manera. Vamos a tratar de disfrutar un poco porque uno nunca sabe cuándo va a tener la posibilidad de volver a competir en una competencia así”, expresó Guanco.
La participación del club en la Liga Federal representa un paso fundamental dentro de un proyecto a largo plazo, donde la preparación, el trabajo y la estrategia buscan consolidar a Recreativo como un equipo competitivo a nivel nacional.
Preparación intensa y expectativas altas
“Son 93 o 94 equipos así que vamos a tratar de hacer lo nuestro partido a partido”, agregó Guanco, quien también destacó la pretemporada: “La pretemporada fue dura, pero es la etapa dura del año. Ahora vamos a demostrar un poco lo que venimos trabajando con el profe Oscar (Heis)”.
Lucio Frávega subrayó la importancia histórica de la participación del club: “Hay una expectativa muy grande, es algo que se viene trabajando desde hace muchos años con un proyecto y una idea. Esta competencia es la frutilla del postre para lo que venimos trabajando. Hay que aprovechar esa oportunidad y disfrutarla. Es algo histórico para el club y se ve mucho entusiasmo en la gente”.
El regreso de Lucio a la cancha junto a su hermano Francisco también tiene un valor especial: “Después de varios años, coincidir en una cancha juntos es algo muy lindo. Un orgullo y me pone muy contento. También es una motivación”, comentó.
Nuevas incorporaciones y objetivos claros
Francisco Frávega, quien se incorporó al club este año, manifestó su entusiasmo por sumarse al proyecto: “Hace mucho tiempo viene haciendo bien las cosas. Lo noto de afuera y hoy que estoy adentro también lo noto. Es un desafío porque venir a un equipo que está armado”. Sobre lo que espera aportar, afirmó que su característica principal es la “intensidad”, además de contribuir con el tiro externo.
Guanco enfatizó la mentalidad de competencia del equipo: “El objetivo en sí es competir contra cualquiera. No porque venga un equipo que tenga ocho jugadores de referencia de la liga, nos vamos a achicar. Nos preparamos para competir contra cualquiera”.
La Liga Federal 2026 representa, entonces, no solo una oportunidad de ascenso para Recreativo, sino también un escenario para consolidar jugadores, fortalecer proyectos deportivos y generar entusiasmo en los seguidores entrerrianos del básquet.