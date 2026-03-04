El INTA y la Universidad del Comahue preparan maestría en cannabis con foco productivo y sanitario

Se trata de una oferta de posgrado que aspira a consolidarse como un espacio académico integral para abordar, desde una perspectiva científica y técnica, el cultivo y los usos en salud de esta planta.
En un encuentro reciente en la sede regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la Patagonia, autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del propio INTA comenzaron a delinear una Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud de Cannabis.
Se trata de una oferta de posgrado que aspira a consolidarse como un espacio académico integral para abordar, desde una perspectiva científica y técnica, el cultivo y los usos en salud de esta planta.
La reunión, que reunió a decanos y directores de posgrado de la UNCo junto con la dirección del centro de INTA en la región, buscó avanzar en la articulación de contenidos que integren formación agronómica con aspectos sanitarios y de salud pública.
Según explicó Mariana Amorosi, directora del Centro Regional Patagonia Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el posgrado consolidará un enfoque interdisciplinario, integrando conocimientos de medicina, agronomía, farmacia, veterinaria y ciencias aplicadas a los procesos productivos y de calidad.
La iniciativa busca sumar rigor científico y tecnológico a un sector en plena expansión y con demanda creciente en todo el país. Si se completan los pasos administrativos, la propuesta se formalizaría en octubre y en 2027 ya podría comenzar a dictarse.
Según se dio a conocer, la iniciativa se inscribe en un contexto en el que Argentina viene construyendo un marco regulatorio cada vez más definido para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
La ley 27.669, sancionada en 2022, estableció un marco regulatorio nacional para la producción, investigación y comercialización de la planta y sus derivados con fines medicinales e industriales, abriendo espacio a un desarrollo que va más allá de usos terapéuticos aislados y buscando articular investigación científica, capacidades productivas y regulaciones técnicas.
En paralelo, en los últimos años diversas casas de estudio públicas en Argentina ya habían empezado a ofrecer programas de formación vinculados al cannabis, en general en formatos de diplomaturas o posgrados con foco en usos medicinales, farmacológicos o de salud, como los que promueven universidades nacionales en distintas provincias, publicó Bichos de Campo.
La propuesta conjunta entre la UNCo e INTA representa un paso hacia una oferta académica de mayor profundidad que pueda responder tanto a las demandas del sector productivo como a las necesidades de formación de profesionales que trabajen en la intersección entre agricultura, ciencia y salud.