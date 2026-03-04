Posibles cambios en la clasificación a las Copas de 2028: cómo se repartirían los cupos

Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están evaluando modificaciones en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para la temporada 2028. Este debate surgió luego de las eliminaciones consecutivas de equipos argentinos en la Fase 2 de la Libertadores, lo que ha generado preocupación entre los clubes y la dirigencia. Los equipos como Godoy Cruz, Boca Juniors y Argentinos Juniors han quedado fuera en instancias tempranas del torneo continental en los últimos años, lo que ha llevado a la AFA a pensar en un nuevo esquema que mejore las chances de los equipos argentinos en la fase de clasificación.

En el último Comité Ejecutivo de la AFA, se debatieron distintas alternativas para repartir los cupos de los torneos internacionales de manera más equitativa y lógica. Una de las propuestas más fuertes es que el último clasificado de la tabla anual (posiblemente el noveno puesto) tenga un boleto directo a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Además, el tercer lugar de la tabla anual podría clasificar de manera directa a la Copa Sudamericana. Esta propuesta busca darle mayor oportunidad a los equipos que han tenido un rendimiento constante durante el año, sin depender tanto de los títulos, y así evitar que se repitan los fracasos de las últimas ediciones de la Libertadores.

Reparto de los cupos para la Copa Libertadores 2028

Según la propuesta que analiza la AFA, los cupos para la Copa Libertadores 2028 quedarían distribuidos de la siguiente manera: los campeones de los torneos Apertura, Clausura, Copa Argentina y Liga Profesional clasificarían directamente al torneo continental. Además, el primer puesto de la tabla anual se clasificaría a la Libertadores, al igual que el segundo mejor clasificado en dicha tabla. Como novedad, el noveno puesto de la tabla anual tendría acceso directo a la Fase 2 de la Libertadores, un cambio reglamentario importante para darle más posibilidades a los equipos que han tenido una campaña sólida a lo largo del año.

Foto: Archivo Elonce.

Este nuevo sistema se basa en otorgar mayores oportunidades a los clubes que han mostrado regularidad en la temporada, premiando su desempeño en lugar de concentrarse únicamente en los campeones de los certámenes locales. Sin embargo, esta propuesta también está sujeta a modificaciones dependiendo de los resultados de los campeonatos y los títulos obtenidos por los equipos, lo que podría beneficiar a otros clubes, como por ejemplo el 12° clasificado si los tres campeones están ubicados entre los primeros nueve lugares.

La Copa Sudamericana y la nueva distribución de cupos

La Copa Sudamericana 2028 también sufriría modificaciones en cuanto a la cantidad de equipos argentinos que podrían clasificar. De acuerdo con el nuevo sistema, los seis mejores equipos ubicados del tercer al octavo lugar en la tabla anual (que no estén clasificados a la Libertadores) obtendrían un lugar en la Sudamericana. En este caso, los equipos clasificados serían el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la tabla general. Esto cambiaría la dinámica de clasificación, haciendo que más equipos del fútbol argentino puedan acceder a la Sudamericana, lo que también podría potenciar la presencia del fútbol argentino en competiciones internacionales.

Este cambio en la clasificación sería un reflejo de la intención de la AFA de dar más espacio a los equipos que realizan un buen trabajo durante todo el año, independientemente de los títulos. Esto permitiría que la clasificación sea más justa y representativa del rendimiento global de los clubes. Los equipos que anteriormente quedaban relegados por quedar fuera en la clasificación de torneos cortos o por no ganar títulos podrían tener una segunda oportunidad de competir a nivel internacional, comunicó TyC Sports.

Impacto esperado en los equipos argentinos

Con estos posibles cambios en la clasificación a las Copas de 2028, se espera que los equipos argentinos puedan competir con mayor regularidad en las instancias más avanzadas de los torneos internacionales. La propuesta de otorgar más cupos y facilitar el acceso a la Fase 2 de la Libertadores busca evitar los fracasos repetidos de los últimos años, como los de Godoy Cruz, Boca y Argentinos Juniors. Estos equipos se han quedado fuera de la Copa Libertadores en fases tempranas, lo que generó críticas y reflexiones sobre la estructura de clasificación actual.

Si bien aún no hay una decisión definitiva sobre estos cambios, la AFA está trabajando en una propuesta que podría ser aprobada en las próximas reuniones. Con un reparto de cupos más equitativo y con mayor acceso a las fases importantes de los torneos, se espera que el fútbol argentino recupere competitividad a nivel internacional, algo que se había visto afectado por los resultados negativos de los equipos en las ediciones recientes de la Copa Libertadores.