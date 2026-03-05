Un galpón abandonado se incendió en Paraná y tuvieron que intervenir los bomberos

Un incendio en un galpón abandonado generó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Paraná durante las últimas horas. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Blas Parera al 450, donde se detectó fuego dentro de la estructura.

Hasta el lugar se dirigió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios tras recibir el aviso de la presencia de fuego en el predio. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se desarrollaba en montículos de basura acumulada dentro del galpón.

El edificio pertenece a las instalaciones de la ex empresa Imperial y actualmente se encuentra en estado de abandono, lo que facilitó la acumulación de residuos en su interior.

Trabajo conjunto para controlar el incendio

Ante la situación, los bomberos iniciaron rápidamente las tareas para controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores del inmueble.

Durante el operativo, el personal de Bomberos Voluntarios trabajó de manera coordinada con efectivos de Bomberos Zapadores para contener el fuego dentro del galpón.

Incendio en un galpón abandonado en calle Blas Parera. Foto: Bomberos Voluntarios.

Las tareas permitieron sofocar el fuego en poco tiempo y evitar que se propagara hacia otras estructuras cercanas o generara daños mayores.

El lugar quedó asegurado

Una vez controlado el incendio, los bomberos continuaron con las tareas de enfriamiento y verificación del lugar para descartar la presencia de nuevos focos.

Tras finalizar el operativo, se confirmó que la zona quedó segura y sin riesgos para las viviendas cercanas.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar la situación y llevar tranquilidad a los vecinos del sector, que observaron el trabajo desplegado por los bomberos en el lugar.