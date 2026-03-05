Ibicuy avanza en la finalización de 87 viviendas con apoyo del IAPV

Reunión entre el municipio de Ibicuy y el IAPV.

La provincia de Entre Ríos avanzará junto al municipio de Ibicuy en la finalización de 87 viviendas a través de un esquema de cooperación técnica y financiera. El acuerdo surge a partir de una reunión entre autoridades provinciales y municipales para coordinar el desarrollo del proyecto.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro. Durante la reunión se abordaron detalles de la asistencia destinada a completar las obras habitacionales.

La iniciativa se enmarca dentro del programa provincial Ahora Tu Hogar, que retoma proyectos vinculados al ex programa nacional Reconstruir y busca avanzar en la finalización de viviendas en distintas localidades de Entre Ríos.

Obras para completar viviendas e infraestructura

El plan contempla la finalización de 87 unidades habitacionales en la localidad de Ibicuy. Según se informó, la mayor parte de las viviendas ya se encuentra habitada, aunque todavía requiere obras complementarias de infraestructura.

En total, 74 viviendas están ocupadas pero necesitan la ejecución de trabajos vinculados a servicios e infraestructura básica para mejorar las condiciones del barrio.

Además, otras 13 unidades habitacionales permanecen inconclusas, por lo que el objetivo del proyecto es finalizar las obras pendientes para que puedan ser destinadas a nuevas familias.

Trabajo conjunto entre provincia y municipio

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó la importancia de la articulación entre provincia y municipios para avanzar en soluciones habitacionales.

“Desde la gestión de Rogelio Frigerio trabajamos para garantizar el acceso a la casa propia para más familias entrerrianas”, expresó el funcionario al referirse a la iniciativa.

Por su parte, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, señaló que el programa representa una herramienta importante para atender la demanda habitacional. También remarcó que el acompañamiento del IAPV permite generar respuestas más rápidas y adaptadas a la realidad de cada localidad.