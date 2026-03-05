Fiesta del Estibador: Villa Urquiza celebrará la novena edición este sábado

Villa Urquiza se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Estibador, una celebración que forma parte del calendario cultural del departamento Paraná. El evento se desarrollará este sábado 7 de marzo desde las 20 en el Playón del Muelle, ubicado en la zona costanera de la localidad.

La propuesta incluirá espectáculos musicales, presentaciones de danza, puestos gastronómicos y una feria de artesanos y emprendedores. La actividad busca poner en valor la identidad histórica de Villa Urquiza vinculada al trabajo portuario y a las tradiciones de la comunidad.

Desde la organización señalaron, a Elonce, que la Fiesta del Estibador se consolidó con el paso de los años como uno de los encuentros culturales más representativos de la localidad.

Música, danza y propuestas para toda la familia

El escenario principal de la Fiesta del Estibador estará montado en el Playón del Muelle, un espacio que mantiene un fuerte vínculo con la historia ribereña del pueblo. En ese lugar se presentarán distintos artistas y grupos musicales durante la noche.

Entre los espectáculos previstos se encuentran el Grupo Trinidad, Los Majestuosos del Chamamé, Valentín Ávila —conocido como “El ángel del acordeón”— y el cantante Uriel López. Además, el Ballet Municipal “Puesta de Sol” ofrecerá una presentación especial con un cuadro coreográfico.

La gente podrá disfrutar de una gran noche en Villa Urquiza.

La secretaria de Gobierno de Villa Urquiza, Valentina Rivero, explicó que la propuesta busca convocar a públicos de distintas edades. “Vamos a tener una cartelera variada con diferentes artistas y la participación de nuestro ballet municipal, que nos acompaña desde que comenzó a realizarse la fiesta”, señaló.

Actividades y organización del evento

Además de los espectáculos artísticos, la Fiesta del Estibador contará con un patio gastronómico y una feria que reunirá a artesanos y emprendedores de la zona. La iniciativa permitirá que visitantes y vecinos puedan recorrer distintos puestos durante la celebración.

La coordinadora del área de Cultura y Turismo, Débora Siebenhar, indicó que el ingreso al predio estará habilitado desde las 20. Según explicó, el inicio de los espectáculos musicales está previsto para aproximadamente las 20:30 o 21.

Rivero también confirmó que la entrada general tendrá un valor de 10.000 pesos y se abonará en puerta. Los menores de 10 años podrán ingresar sin costo.

Recomendaciones para quienes asistan

Desde la organización brindaron algunas recomendaciones para quienes planeen participar de la Fiesta del Estibador. En ese sentido, sugirieron asistir con sillones para mayor comodidad durante la jornada.

También recomendaron llevar repelente y anticiparon que habrá sectores habilitados para estacionamiento en las inmediaciones del predio, especialmente sobre avenida Alameda de la Bajada y calles cercanas.

En relación con la logística del evento, Siebenhar explicó que dentro del Playón del Muelle no se permitirá estacionar vehículos. La medida busca garantizar un espacio adecuado para el desarrollo de los espectáculos y la circulación de los asistentes.