 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Frigerio recibió a las autoridades de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos

En el encuentro, se acordó avanzar en una agenda común que permita agilizar y mejorar procesos fundamentales para el sistema judicial.

5 de Marzo de 2026
Frigerio junto a Asociación de Magistrados de Entre Ríos
Frigerio junto a Asociación de Magistrados de Entre Ríos Foto: Gobierno de Entre Ríos

En el encuentro, se acordó avanzar en una agenda común que permita agilizar y mejorar procesos fundamentales para el sistema judicial.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión con las autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. El encuentro, que contó con la participación del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, tuvo como eje central el trabajo conjunto sobre el Consejo de la Magistratura y la optimización del servicio de justicia en el territorio provincial.

 

Durante la audiencia, los representantes de los magistrados trasladaron al Ejecutivo diversas inquietudes y propuestas vinculadas a la dinámica institucional del Consejo, organismo encargado de la selección de los futuros jueces, fiscales y defensores de Entre Ríos. En este sentido, se acordó avanzar en una agenda común que permita agilizar y mejorar estos procesos fundamentales para el sistema judicial.

 

Al finalizar el encuentro, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, destacó la importancia de este primer acercamiento: "Recibimos a las autoridades de la Asociación de la Magistratura a los fines de generar un trabajo conjunto y trasladar algunas inquietudes en relación al funcionamiento del Consejo de la Magistratura". El funcionario subrayó que el objetivo primordial es que esta institución "avance en un trabajo conjunto y mancomunado para mejorar el servicio".

 

Respecto a los planteos realizados por la Asociación, Maneiro señaló que "la respuesta del gobernador fue positiva" y confirmó que desde la administración provincial "se van a analizar todas las propuestas y en breve vamos a tener las respuestas y los análisis pertinentes del tema".

 

Finalmente, el secretario de Justicia resaltó la voluntad de diálogo de ambas partes para alcanzar soluciones institucionales: "Se apuesta justamente a un trabajo conjunto, agradeciendo la predisposición de los señores jueces para mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio de justicia", remarcó.

 

También participaron del encuentro, realizado este jueves en Casa de Gobierno, el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, que estuvo acompañado por las doctoras Gabriela López Arango y Fabiola Bogado Ibarra y el doctor Alvaro Piérola

Temas:

Rogelio Frigerio Asociación de Magistrados de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso