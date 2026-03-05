Reforma previsional: la Federación de Jubilados cuestionó el proyecto y pidió ser parte del debate

El rechazo a la reforma previsional en Entre Ríos fue expresado por la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, que cuestionó la presentación realizada por el Gobierno provincial al considerar que el sector no fue convocado al debate. Desde la entidad señalaron que la iniciativa se presentó sin la participación de quienes representan a más de 60.000 jubilados entrerrianos.

La Federación manifestó su preocupación por la exclusión del sector en la instancia de presentación de los lineamientos del proyecto. Según indicaron, la institución mantuvo en los últimos meses canales de diálogo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para analizar posibles cambios en el sistema previsional. Sin embargo, remarcaron que en esta oportunidad no fueron convocados.

Reclamo por participación institucional

Desde la entidad señalaron que el reclamo no se limita únicamente a una invitación formal, sino a una cuestión de reconocimiento institucional. “Estamos solicitando respeto institucional”, expresaron desde la Federación.

En ese sentido, remarcaron que consideran imprescindible que el debate incluya a los representantes de los jubilados. También cuestionaron que en la presentación no haya participado la vocal de los jubilados dentro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Para la Federación, la exclusión del sector implica desconocer la representación de miles de jubilados entrerrianos.

Preocupación por los cambios planteados

Además del reclamo por la falta de participación, la entidad expresó inquietud por algunos de los aspectos mencionados por funcionarios provinciales sobre la reforma previsional. Uno de los puntos señalados fue la posibilidad de incrementar gradualmente la edad jubilatoria para equipararla con el régimen nacional.

Según lo expresado públicamente, las mujeres pasarían de jubilarse a los 57 años a hacerlo a los 60, mientras que los varones pasarían de los 62 a los 65 años.

Otro de los aspectos cuestionados fue la eventual modificación del mecanismo de movilidad jubilatoria.

Defensa del 82% móvil

Desde la Federación advirtieron que algunos cambios podrían implicar una modificación del sistema actual que garantiza el 82% móvil.

Según señalaron, el nuevo esquema podría desvincular los haberes jubilatorios de los aumentos salariales de los trabajadores activos. Esto ocurriría si se eliminan los traslados automáticos de incrementos en adicionales o códigos salariales que se crean después de la jubilación.

Para los representantes de los jubilados, esa situación implicaría un “desenganche” entre los ingresos de los activos y los pasivos.

La Federación afirmó que defenderá los derechos adquiridos por los jubilados y pensionados de la provincia. En ese marco, reiteraron que el sector no aceptará cambios que se discutan sin su participación. “Sin los jubilados no hay reforma legítima”, señalaron.

También indicaron que los centros de jubilados que integran la federación acompañarán el reclamo y buscarán ser parte del debate.

Desde la entidad remarcaron que el sistema previsional es un tema sensible que impacta directamente en miles de entrerrianos, especialmente en un contexto económico complejo. Por ese motivo, insistieron en que cualquier reforma debe surgir del consenso entre los distintos sectores involucrados.