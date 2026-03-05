 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales A la altura de Baradero, Buenos Aires

Un fallecido en choque múltiple de camiones sobre Autopista Rosario-Buenos Aires

Seis camiones se vieron involucrados en dos colisiones en la ruta 9 a la altura de Baradero, dejando una víctima fatal y demoras de hasta dos horas en el tránsito sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires.

5 de Marzo de 2026
El accidente se produjo en la Autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Baradero
El accidente se produjo en la Autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Baradero Foto: Aire de Santa Fe

Se registraron durante la madrugada de este jueves dos accidentes en la ruta 9, específicamente entre los kilómetros 149 y 150, donde un total de seis camiones estuvieron implicados. Como consecuencia de este siniestro, se reportó una víctima fatal.

 

En el primer choque, cuatro camiones colisionaron, mientras que otros dos vehículos se vieron involucrados en un incidente a corta distancia del primero. Esta serie de accidentes ha generado complicaciones en la circulación, con demoras que alcanzan hasta dos horas para quienes viajan desde Rosario hacia Buenos Aires.

 

Las autoridades están trabajando en el lugar para despejar la ruta y realizar las investigaciones pertinentes sobre las causas de estos accidentes. Se recomienda a los conductores que eviten la zona y busquen rutas alternativas hasta que se normalice la situación, publicó Noticias Argentinas.

