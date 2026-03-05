Preocupación por el robo de transformadores en zonas rurales de Gualeguaychú

La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú alertó por nuevos robos de transformadores en zonas rurales de Gualeguaychú. Los hechos afectaron el suministro en áreas productivas y reiteraron la preocupación por el robo de cobre para su venta ilegal.
El robo de transformadores en zonas rurales volvió a generar preocupación tras registrarse dos nuevos hechos que afectaron la red eléctrica en la zona del Potrero, en Gualeguaychú. Desde la Cooperativa de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. advirtieron que este tipo de delitos se ha convertido en “un verdadero flagelo” por los daños que provoca en el servicio y las pérdidas económicas que genera.
Según informaron desde la entidad, los episodios ocurrieron durante las últimas horas y afectaron instalaciones clave para el suministro de energía en áreas rurales, publicó El Argentino.
El primero de los robos se registró en la Capilla del Potrero, ubicada en la intersección de las calles 4 y 7. En ese lugar, delincuentes sustrajeron el transformador que abastecía de electricidad a la zona, lo que provocó inconvenientes en el servicio para vecinos y establecimientos cercanos.
Horas más tarde, se recibió otro aviso por un hecho similar ocurrido en la intersección de las calles 1 y 9. En ese punto, ubicado en la Estancia “Don Ángel”, también fue robado un transformador perteneciente a la red eléctrica rural.
Desde la Cooperativa señalaron que la reiteración de estos delitos evidencia una problemática creciente que afecta al sistema eléctrico en áreas productivas.
Robos para extraer cobre
La entidad explicó que el principal motivo de estos ataques es la extracción del cobre que contienen los equipos eléctricos. Este material luego es comercializado de manera ilegal en el mercado de metales. “Se ha convertido en un verdadero flagelo”, advirtieron desde la Cooperativa al referirse al incremento de estos hechos en distintos puntos del sector rural.
Además de las pérdidas económicas para la institución, el robo de transformadores genera interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a productores, establecimientos rurales, capillas y emprendimientos de la zona.
Riesgos y pedidos a la comunidad
Las autoridades también alertaron sobre el peligro que implica la manipulación de este tipo de equipos. Se trata de instalaciones de media tensión que pueden provocar graves accidentes o incluso la muerte cuando son intervenidas por personas sin capacitación.
Mientras tanto, la Cooperativa inició las denuncias correspondientes ante las autoridades y trabaja para restablecer el servicio en los sectores afectados. Sin embargo, señalaron que la reposición de estos equipos requiere tiempo y recursos importantes.
Reclamo por controles y sanciones
Desde la institución solicitaron a los vecinos que den aviso inmediato a la Policía o a la Cooperativa ante cualquier movimiento sospechoso cerca de instalaciones eléctricas. Indicaron que la colaboración de la comunidad resulta clave para prevenir estos delitos.
Finalmente, reiteraron la necesidad de reforzar los controles sobre la comercialización de metales y endurecer las sanciones contra quienes integran estas cadenas delictivas. Según remarcaron, estas acciones ilegales terminan perjudicando a toda la comunidad.