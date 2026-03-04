Denunció falsamente a dos hombres por violación, la condenaron y cumplirá la pena en libertad

La Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso a Fiorella Belén Damiani por haber denunciado falsamente a dos hombres por abuso sexual. El tribunal consideró probado que mintió durante el proceso penal y que sus acusaciones perjudicaron gravemente a los imputados.
La denuncia falsa de violación en Bahía Blanca terminó con una condena judicial contra Fiorella Belén Damiani, consejera escolar de esa ciudad, quien fue sentenciada a tres años de prisión en suspenso por haber acusado falsamente a dos hombres de abuso sexual. La resolución fue dictada por el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal Oral Criminal Nº1, quien consideró probado que la acusada mintió durante el proceso penal y perjudicó a los denunciados.
El fallo determinó que Damiani continuará en libertad, pero deberá cumplir reglas de conducta durante tres años. Entre las condiciones impuestas por la Justicia se encuentra fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados.
Además de la condena por falso testimonio agravado, el magistrado dispuso una inhabilitación por seis años para declarar como testigo en procesos judiciales.
Los fundamentos del fallo judicial
En la sentencia, el juez sostuvo que las pruebas reunidas durante el juicio demostraron la responsabilidad de la acusada en la denuncia falsa. “Mediante el plexo de elementos de prueba valorado en su conjunto, se acredita sin duda la existencia material del hecho en su faz material, conforme fuera descripto, como asimismo la autoría de Damiani”, expresó.
El magistrado también remarcó que la acusada sabía que sus declaraciones no eran verdaderas y que igualmente las sostuvo durante la investigación judicial. “Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”, agregó el juez en el fallo.
La resolución judicial puso fin a un proceso que se extendió durante varios años y que tuvo fuertes repercusiones en el ámbito judicial y político de Bahía Blanca, publicó Infobae.
El origen de la denuncia en 2017
El caso se remonta a 2017, cuando Damiani denunció ante la Policía que Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, dos músicos de la ciudad, la habían violado luego de drogarla y alcoholizarla.
Los acusados, que integraban una banda de rock y frecuentaban los mismos boliches que la denunciante, fueron detenidos y permanecieron varios días alojados en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
Durante el avance de la causa, Damiani sostuvo su versión en diversas declaraciones ante la fiscalía e incluso en una ampliación de la denuncia.
En 2021, mientras los acusados aún se encontraban bajo arresto, la mujer volvió a ratificar sus dichos ante la Justicia, lo que prolongó el proceso penal contra los músicos.
Las pruebas que cambiaron el rumbo del caso
La investigación tomó un giro decisivo cuando se presentaron videos recuperados de los teléfonos celulares de los acusados. En esas grabaciones se veía el encuentro sexual que había sido denunciado como violación.
Al ser exhibidos durante la investigación, Damiani reconoció ser la persona que aparecía en las imágenes. Las grabaciones resultaron determinantes para que la Justicia concluyera que la relación había sido consentida.
Según se estableció en el expediente, todos los participantes del encuentro se encontraban lúcidos y no había indicios de violencia ni de incapacidad para prestar consentimiento.
A esas evidencias se sumaron pericias médicas que descartaron lesiones compatibles con una violación. También los análisis toxicológicos indicaron que no había rastros de drogas en el organismo de la denunciante.
Sobreseimiento de los acusados y avance de la causa
Con esas pruebas, la fiscalía solicitó la inmediata libertad y el sobreseimiento de los dos músicos acusados. En paralelo, el Ministerio Público impulsó una investigación contra Damiani por falso testimonio agravado.
La mujer fue detenida en abril del año pasado, aunque recuperó la libertad cinco días después, ya que el delito imputado es excarcelable. Posteriormente, la causa fue elevada a juicio oral.
Antes del inicio del debate, Fernando Pereyra brindó una entrevista en la que explicó el origen de las grabaciones que terminaron siendo decisivas en el proceso. “El encuentro sexual fue grabado en cinco videos de entre un minuto treinta y un minuto cuarenta cada uno. En total, son unos ocho minutos. Allí se veía claramente que había una participación activa de ella y que estaba totalmente lúcida”, relató.
El músico también explicó que las grabaciones fueron realizadas por su compañero, quien mantenía una relación incipiente con la denunciante en ese momento.
El rol de los videos en la investigación
Según el testimonio de Pereyra, la denunciante habría sustraído el teléfono celular con el que se habían registrado los videos cuando se retiró del lugar. El acusado señaló que, posiblemente, lo hizo creyendo que así desaparecerían las pruebas del encuentro.
Sin embargo, Álvarez había enviado previamente los videos a su cuenta de WhatsApp y luego los guardó en un servicio de almacenamiento en la nube. “Ese detalle es muy relevante y es lo que nos absuelve”, afirmó Pereyra. Además aclaró que las grabaciones no fueron difundidas y que se realizaron con el consentimiento de quienes participaban.
El impacto personal de la acusación
Durante su testimonio, el músico también recordó los días que pasaron detenidos tras la denuncia. “Estuvimos los primeros dos días en un buzón, esos calabozos diminutos sin luz natural. Los otros cuatro días estuvimos en la DDI de Bahía Blanca, en una celda con presos comunes que estaban muy al tanto de quiénes éramos y de cuál era nuestra carátula. No la pasamos bien”, relató.
En el juicio, la defensa de Damiani pidió la absolución o, en su defecto, la pena mínima prevista por el Código Penal para el delito de falso testimonio agravado, que contempla penas de uno a diez años de prisión.
Por su parte, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado de los denunciados, Juan Vitalini, habían solicitado una condena de nueve años de prisión y la detención inmediata de la acusada.
Durante el proceso judicial, Damiani también fue suspendida por 90 días de su cargo como consejera escolar electa por el partido La Libertad Avanza. Además, los dos hombres que habían sido denunciados iniciaron acciones legales contra ella y contra el Estado por el tiempo que permanecieron detenidos y por el presunto ocultamiento de pruebas durante la investigación.