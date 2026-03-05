Buscan reabrir el mercado de Estados Unidos para exportar cítricos dulces

La exportación de cítricos dulces a Estados Unidos volvió a tomar impulso en la Argentina luego de siete años con el trámite frenado, con la expectativa de colocar unas 20.000 toneladas anuales de naranjas y mandarinas en ese mercado por alrededor de 26 millones de dólares. El objetivo del sector es completar los pasos administrativos pendientes para lograr la apertura sanitaria que habilite el ingreso de estas frutas.

En ese contexto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un encuentro con representantes de la Federación de Citricultores de Entre Ríos (Fecier) y de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea), con el objetivo de avanzar en la estrategia para destrabar el acceso al mercado norteamericano. El proceso comenzó hace varios años y tuvo avances importantes, aunque quedó paralizado en 2019 dentro del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El gerente ejecutivo de Cecnea, Roberto Varela, explicó que ese año autoridades estadounidenses realizaron visitas técnicas a la Argentina para evaluar los protocolos sanitarios que permitirían el ingreso de los cítricos. “En 2019 ellos realizaron las visitas correspondientes para ver en qué debía basarse ese protocolo. Con las medidas que se tomaban aquí estuvieron muy conformes y a partir de eso iban a establecer el protocolo”, señaló.

Rogelio Frigerio encabezó la reunión con los productores

Sin embargo, el expediente quedó detenido en el USDA y durante varios años no registró avances. La situación comenzó a cambiar en agosto de 2025, cuando la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus) decidió retomar las gestiones para impulsar el ingreso de cítricos dulces provenientes del NEA y del NOA al mercado estadounidense, publicó La Nación.

El paso clave que falta

Según explicó Varela, el proceso se encuentra actualmente en una etapa decisiva: la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) en el registro federal de Estados Unidos.

“Lo que falta es que el Análisis de Riesgo de Plagas sea publicado en el registro federal. Una vez que eso se publica, hay unos 60 días aproximadamente para consulta pública”, detalló.

Gestiones para exportar citrus a EEUU

Durante ese período, el Departamento de Agricultura recibe observaciones y comentarios. Luego analiza las presentaciones y emite una orden final que habilita formalmente el ingreso del producto.

“Al finalizar ese proceso analizan el universo de opiniones que han recibido, emiten una orden y lo publican como definitivo. A partir de ese momento se puede comenzar a ingresar”, explicó.

Expectativas del sector

Mientras se espera el avance administrativo, el sector citrícola ya comenzó a trabajar en el plano comercial para posicionar la fruta argentina. Varela indicó que en octubre del año pasado participaron en una feria en California, donde mantuvieron contactos con importadores estadounidenses. “Tuvimos una muy buena recepción por parte de los importadores americanos”, afirmó. Además, también se registró interés de operadores de México, Colombia, Ecuador y Perú.

Roberto Varela, gerente ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea)

Según el dirigente, la Argentina ingresaría al mercado estadounidense en contraestación, lo que evitaría competir directamente con la producción local.

Un mercado con demanda

El volumen proyectado para la Argentina representaría apenas una pequeña parte del mercado estadounidense. “Lo que podríamos exportar sería apenas el 1% de lo que importa Estados Unidos”, explicó Varela.

En 2024, ese país importó cerca de 700.000 toneladas de cítricos, lo que muestra el potencial del mercado.

Además, la producción estadounidense atraviesa dificultades. En Florida, por ejemplo, la producción de cítricos cayó de alrededor de 300 millones de cajas a apenas 15 millones debido a enfermedades como el HLB.

A esto se suman limitaciones productivas en California, vinculadas a la escasez de agua y al alto valor de la tierra.

Apoyo institucional y empleo

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para avanzar con la apertura del mercado. “Esta interacción del sector privado desde su lugar y el sector público desde el nuestro, para que podamos ir trabajando, es fundamental”, sostuvo.

El funcionario destacó que el trámite se encuentra cerca de completarse y que lo único pendiente es una publicación formal del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS).

Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos (foto archivo Elonce)

Más allá del impacto en divisas, el sector subraya el efecto que tendría en el empleo regional.

Varela explicó que la citricultura es una actividad intensiva en mano de obra. “Para atender una hectárea de citrus necesitamos 30 personas”, señaló.

Solo en el Litoral la actividad genera trabajo para unas 30.000 personas, a las que se suman otras 30.000 en el NOA.

Un contexto productivo complejo

Mientras continúan las gestiones para acceder al mercado estadounidense, la producción citrícola se prepara para una nueva cosecha.

Bernaudo advirtió que el sector atraviesa dificultades por la caída del consumo interno. “En las puertas de la cosecha, la producción citrícola en la provincia está sufriendo porque el consumo está planchado”, señaló.

A pesar de ese escenario, se espera una buena producción, aunque algunos episodios de granizo generaron preocupación en ciertas zonas productivas.