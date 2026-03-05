Asalto a mano armada a camionero: a los ladrones los persiguieron más de 20 kilómetros

Un asalto a camionero en Ruta 12 terminó con dos detenidos y la recuperación total de la mercadería robada luego de una persecución policial que se extendió por más de 20 kilómetros. El hecho ocurrió en la madrugada, a la altura del kilómetro 158, cerca de Ceibas, cuando el transportista descansaba en su vehículo.

El jefe departamental de Islas, Héctor Riquelme, explicó a Elonce que el episodio se conoció alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando personal de la comisaría de Ceibas recibió un llamado telefónico alertando sobre el robo. El camionero, un joven de 34 años oriundo de la provincia del Chaco, se encontraba detenido en un sector del corredor de la Ruta 12 donde habitualmente paran vehículos de larga distancia para descansar.

Según relató el funcionario policial, el transportista fue abordado por dos hombres que lo intimidaron con un arma de fuego. “El camionero manifestó que fue sorprendido por dos personas que le exhibieron un arma de fuego y lo redujeron. Mientras uno lo amenazaba, el otro comenzó a cargar parte de la mercadería del camión”, detalló Riquelme.

Los delincuentes sustrajeron cajas de bizcochuelo marca Exquisita y escaparon del lugar en una Renault Kangoo blanca, llevando únicamente la cantidad que podían trasladar en el utilitario. “Entendemos que cargaron lo que podía entrar en el habitáculo del vehículo y luego se dieron a la fuga”, explicó.

Persecución por la ruta

Tras la denuncia, la Policía difundió de inmediato las características del vehículo utilizado en el asalto. Un móvil que realizaba patrullajes preventivos dentro del operativo de seguridad del corredor de la Ruta 12 detectó el utilitario en circulación.

“Tenemos previsto un patrullaje permanente en lo que denominamos el corredor seguro de la Ruta 12, justamente para prevenir este tipo de delitos. Con los datos aportados por la víctima, el móvil que estaba en la zona logró ubicar el vehículo”, indicó el jefe departamental.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes de la Kangoo intentaron escapar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió durante varios kilómetros.

“El seguimiento se realizó por la Ruta 12 en dirección hacia la provincia de Buenos Aires y se prolongó aproximadamente 21 kilómetros hasta que los efectivos lograron interceptar el vehículo”, señaló Riquelme.

La persecución finalizó a la altura del kilómetro 134 de la misma ruta, donde los policías lograron detener el utilitario y reducir a sus ocupantes.

Recuperaron la mercadería

Con autorización judicial, los efectivos realizaron la requisa del vehículo y encontraron en su interior la totalidad de los productos robados.

En total se secuestraron 106 cajas cerradas de bizcochuelo, equivalentes a 1.272 paquetes, que habían sido sustraídos del camión. La carga recuperada fue valuada en aproximadamente 3.816.000 pesos.

“En la requisa se pudo secuestrar toda la mercadería que había sido sustraída del camión”, confirmó el jefe policial.

También se incautó el utilitario utilizado en el robo. Sin embargo, el arma de fuego con la que habrían amenazado al camionero no fue encontrada. Los investigadores creen que pudo haber sido descartada durante la persecución.

Dos detenidos y carga recuperada

Los sospechosos detenidos tienen 23 y 32 años. Uno posee domicilio en la provincia de Buenos Aires y el otro en Paso de los Libres, Corrientes.

“Son dos mayores de edad y por la información que manejamos no serían personas que estaban de paso, sino que podrían dedicarse a este tipo de ilícitos”, sostuvo Riquelme.

La Fiscalía en turno dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de los elementos vinculados al hecho, mientras continúa la investigación para determinar si hay otras personas involucradas.

En tanto, la carga recuperada será devuelta al transportista, quien viajaba desde el Chaco hacia la provincia de Buenos Aires.

“Si bien el camionero sufrió una demora en su viaje porque tenía programadas entregas, ya estamos realizando los trámites para devolverle la mercadería. El recuento confirmó que lo secuestrado coincide con lo que le faltaba del camión”, explicó el jefe policial.