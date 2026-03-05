Empleadas domésticas: los valores actualizados por hora y el bono que se paga en marzo

Los salarios de las empleadas domésticas en Argentina registraron una nueva actualización en marzo de 2026, luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, sindicatos y representantes de empleadores del sector. El incremento definido es del 3% en total y se aplica sobre los valores vigentes del régimen de casas particulares.

El aumento se distribuyó en dos etapas: un 1,5% correspondiente a febrero y otro 1,5% aplicado en marzo. Con esta actualización, se establecieron nuevos valores mínimos para las distintas categorías que integran el esquema laboral del servicio doméstico.

Además de la mejora salarial, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario que busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

Cómo quedaron los salarios por hora en marzo

Los ingresos de las empleadas domésticas están regulados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), organismo que define las escalas salariales del sector. Los valores varían según la tarea realizada y la modalidad de contratación.

En la primera categoría, correspondiente a supervisores, el valor mínimo quedó fijado en $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 por hora sin retiro. En el caso de quienes cumplen funciones específicas, como cocineros o tareas especializadas, el salario mínimo asciende a $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro.

Empleadas domésticas.

Para la categoría de caseros, el monto establecido es de $3.599,86 por hora. En tanto, el personal destinado al cuidado de personas registra un valor de $4.012,14 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro.

Por último, en la categoría más extendida del régimen —tareas generales de limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar— el salario mínimo se ubica en $3.599,86 por hora con retiro y $3.348,37 por hora sin retiro.

El bono extraordinario acordado para el sector

Además del aumento salarial, las empleadas domésticas recibirán un bono extraordinario que se pagará tanto en febrero como en marzo. El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Para quienes cumplen hasta 12 horas semanales, el adicional alcanza los $8.000. En los casos de jornadas que se ubican entre 12 y 16 horas por semana, el bono puede llegar hasta los $11.500.

En tanto, las trabajadoras que superan las 16 horas semanales perciben un refuerzo de hasta $20.000. Este adicional alcanza a todas las categorías contempladas dentro del régimen de casas particulares.