Aumento para empleadas de casas particulares genera debate en Paraná

El sector de empleadas de casas particulares en Paraná recibió un aumento salarial del 3% que se aplicará en febrero y marzo, acompañado de bonos según la cantidad de horas trabajadas. Marcela Muñoz, secretaria gremial de las trabajadoras de Casa de Familia, explicó que el aumento se aplica en dos tramos de 1,5% cada uno y que los bonos no son remunerativos, sino pagos únicos correspondientes a los meses de febrero y marzo.

El bono varía según las horas semanales: quienes trabajan más de 20 horas recibirán 20 mil pesos, de 12 a 16 horas 11.500 pesos, y de 0 a 12 horas 8 mil pesos. Muñoz indicó que, aunque se logró un acuerdo formal, el incremento resulta insuficiente frente a la inflación y los costos de vida actuales. Explicó que el salario por hora de las categorías más altas es de aproximadamente 3.500 pesos, mientras que la limpieza general ronda los 5.000 a 6.000 pesos, lo que evidencia un desfase respecto a los gastos de movilidad y vida cotidiana en Paraná.

La dirigente señaló que muchas trabajadoras optan por cobrar en negro para cubrir costos, como transporte, y destacó que la situación refleja la precarización histórica del sector. La reforma laboral que se discute actualmente genera preocupación entre las empleadas, ya que temen pérdida de derechos adquiridos, rotación de horarios y dificultades para conciliar trabajo, estudio y maternidad.

Desafíos frente a la reforma laboral

Muñoz explicó que el sector de casas particulares nunca estuvo plenamente incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo, y que cualquier cambio que flexibilice los derechos laborales podría impactar de manera significativa en la estabilidad de las trabajadoras. Afirmó que la reforma podría derivar en despidos preventivos, reducción de horas y pérdida de beneficios históricos, como pago de tickets y acceso a obra social.

Marcela Muñoz. Foto: Elonce

El impacto social de la reforma preocupa especialmente a quienes combinan estudios y trabajo doméstico, ya que las nuevas medidas podrían limitar la posibilidad de desarrollar carrera profesional o mantener un ingreso estable. La dirigente insistió en que el ajuste salarial y los bonos acordados son insuficientes para cubrir la inflación y los gastos de traslado, lo que refleja la necesidad de fortalecer la protección social del sector.

Llamado a la solidaridad y al diálogo

Muñoz remarcó que, más allá del aumento, es necesario que empleadores y autoridades tomen conciencia sobre las condiciones de vida y trabajo de las empleadas de casas particulares. Subrayó que el objetivo es garantizar una vida digna, con acceso a derechos básicos como vacaciones, aguinaldo y aportes jubilatorios, y llamó a la clase trabajadora a unirse frente a políticas que podrían precarizar aún más el sector.

En este contexto, el gremio continúa negociando con el gobierno y los empleadores para asegurar mejoras salariales y proteger los derechos adquiridos. La situación evidencia la brecha entre los incrementos formales y las necesidades reales de las trabajadoras, quienes deben enfrentar la inflación y la falta de estabilidad laboral mientras se discuten reformas que podrían modificar profundamente su entorno laboral.

El sector espera que los próximos meses permitan seguir fortaleciendo la representación sindical y que los acuerdos salariales reflejen de manera más justa las demandas y derechos de las empleadas de casas particulares en Paraná.