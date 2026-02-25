"Las Reynas" del Newcom ganaron la Copa Fair Play en Mar del Plata

REDACCIÓN ELONCE
El equipo femenino +50 celebró un logro histórico al obtener la Copa Fair Play en un torneo nacional disputado en Mar del Plata. Entre emoción, compañerismo y orgullo, las jugadoras destacaron el valor del deporte a cualquier edad.
La Copa Fair Play ya tiene dueñas y son las Reynas del Newcom. El equipo femenino +50 regresó de Mar del Plata con un reconocimiento que trasciende lo deportivo: el premio al juego limpio en un torneo nacional que reunió a 38 equipos de distintos puntos del país. El logro no sólo celebra el desempeño en la cancha, sino también la actitud, el respeto y la unión que el grupo demostró durante toda la competencia.
“Volvimos de Mar del Plata, de jugar un torneo. Ganamos la copa Fair Play”, contaron apenas comenzada la entrevista, todavía con la emoción a flor de piel. La alegría era compartida. Para muchas, la experiencia fue tan importante como el trofeo. “La experiencia fue hermosa, muy linda para todas las chicas porque ir a jugar un torneo en Mar del Plata no es común".
El certamen, de carácter nacional, reunió a delegaciones de todo el país. “La verdad que en el momento no sabíamos dónde estábamos, pero es un torneo nacional y había de todos lugares. Eran 38 equipos”. Frente a ese contexto competitivo, el reconocimiento cobra aún más valor.
Un premio que reconoce valores
El Fair Play no se mide en puntos sino en actitudes. Y en ese terreno, las Reynas del Newcom dejaron huella. “Esto da cuenta a lo que es el equipo en sí”, expresó una de las jugadoras, resaltando que el premio refleja la identidad del grupo.
El viaje fue también una experiencia de convivencia. Diez mujeres compartieron cinco días intensos, fortaleciendo lazos y celebrando incluso cumpleaños lejos de casa. “Fue algo muy lindo, muy contento porque la verdad que fuimos un grupo de 10 mujeres. Somos y compartimos algo que no habíamos compartido, que es compartir cinco días todas juntas”.
Deporte, amistad y comunidad
El Newcom, adaptación del vóley pensada para personas mayores, se convirtió para ellas en un espacio de pertenencia. “Para mí el Newcom es todo. Dependo de mis amigas que me acompañan, así que estoy muy feliz por el triunfo que tuvimos todas”. La frase resume el espíritu de un equipo que prioriza el compañerismo por encima de cualquier marcador.