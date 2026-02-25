Se realiza jornada solidaria en la Escuela María Reina, unida “por amor a los gurises”

Tras los destrozos y el robo sufridos en diciembre, la Escuela María Reina Inmaculada lanzó una jornada solidaria en Paraná para reconstruir su edificio. Docentes, familias, vecinos y voluntarios trabajan unidos para que los chicos puedan volver a clases en su lugar.
Por amor a los gurises”, repiten docentes y vecinos juntan donaciones en el playón sobre boulevard Moreno, en el ingreso al barrio Macarone de Paraná. Allí, la comunidad de la Escuela María Reina Inmaculada puso en marcha una jornada solidaria para reconstruir el edificio tras los destrozos y el robo sufridos el 31 de diciembre.
La escena conmueve: maestras con carteles hechos a mano, abuelas que se acercan con donaciones, comerciantes que prometen materiales y policías que acompañan el operativo para brindar seguridad. Todo para que, en pocos días, los chicos puedan comenzar las clases en condiciones dignas. También forman parte de la iniciativa las ONG Ayudar Hace Bien y Para Dar.
Yamila Kelly, directora del nivel primario, explicó a Elonce que eligieron ese punto para facilitar la colaboración. “Nos ubicamos acá para que nadie tenga que ingresar hasta la escuela. Queremos que sea fácil donar. Necesitamos cal, cemento, arena, piedras, cerraduras, puertas, placas, grifería… todo lo que nos ayude a volver a poner de pie la institución”, expresó.
“La ciudad siempre nos abraza”
El edificio sufrió daños en ventanas, puertas, baños, el comedor y varias aulas. A eso se sumaron las lluvias de la semana pasada, que agravaron la situación y encendieron la alarma a pocos días del inicio de clases.
“Cuando pasan estas cosas, Paraná siempre nos abraza. Confiamos en la solidaridad de la gente, porque cada vez que la escuela sufrió algo, la comunidad respondió”, señaló Kelly con emoción contenida.
La jornada de este miércoles está dedicada a la recolección de donaciones. Mañana, jueves será el turno del trabajo en acción. “Mañana vamos a estar pintando, haciendo arreglos de albañilería, trabajando codo a codo con las familias, los docentes y todos los que quieran sumarse. Es emoción sobre todas las cosas. Elegimos estar en María Reina y queremos lo mejor para nuestros gurises”, afirmó.
El orgullo del barrio
María Quinteros, vecina del barrio, recordó que no es la primera vez que la comunidad se moviliza. “Ya hicimos un abrazo solidario cuando la escuela lo necesitó. Para nosotros es un orgullo. No es solo del Padre Alejandro, es de todo el barrio y también de quienes están fuera y la sienten propia”, dijo.
“Para los gurises la educación es fundamental. Esta escuela es parte de nuestra historia. Fueron mis hijos, ahora van mis nietos. Tiene una enseñanza hermosa y maestras que se entregan por completo”, agregó una abuela que se acercó a colaborar.
La presencia policial acompañó la jornada para garantizar tranquilidad a quienes se acercaron. El subjefe departamental, Juan Pablo Claucich, informó que el personal permanecerá en el lugar hasta las 16.30 para custodiar la recepción de donaciones.
Una escuela que transforma
Germán López Segura, presidente de la asociación civil Para Dar, destacó el trabajo articulado entre la institución, la comisión vecinal y la Policía de Entre Ríos. “Lamentablemente estamos nuevamente acá por los hechos vandálicos, pero también estamos porque creemos en esta escuela. Mañana vamos a estar profesores, exalumnos, padres y voluntarios trabajando en las refacciones”, sostuvo.
“Educar cambia historias”
Una docente que hace 20 años enseña en la institución resumió el significado del establecimiento para el barrio. “La presencia de una escuela transforma un espacio. Educa, genera sentido de pertenencia, cambia historias. Recibimos a niños pequeños y después a esas mismas niñas convertidas en madres. Eso es trascendente”, dijo.
Y dejó un mensaje sencillo pero profundo: “Que se acerquen. Vamos a estar profundamente agradecidos. Y si mañana quieren venir, que vengan con ropa cómoda, porque vamos a rasquetear y a trabajar por nuestros chicos”.
La campaña solidaria continuará durante la semana y hasta marzo. También se puede colaborar a través de la cuenta oficial del Banco Santander, alias ESCPRIV99-49.
En el playón, entre abrazos y bolsas de materiales, la frase vuelve a escucharse como un compromiso colectivo: es por amor a los gurises.