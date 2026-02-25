Reforma laboral: autos y celulares podrían abaratarse por baja de impuestos

El proyecto de reforma laboral que tratará el Senado incluye un capítulo fiscal que elimina impuestos internos a autos de alta gama, planes de telefonía, seguros y bienes suntuarios. La baja podría impactar en los precios si se traslada al consumidor.
El proyecto de Reforma Laboral que este viernes tratará el Senado y probablemente convertirá en ley contempla un capítulo fiscal que incluye una baja tributaria para determinados bienes. Son los impuestos internos, también conocidos como “impuestos al consumo” e “impuesto al lujo”.
Su eliminación, que empezaría a regir el primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la ley, impacta de forma directa en algunos de los productos y servicios que están gravados con la alícuota en distinto grado. Si la Cámara Alta aprueba este capítulo, la quita del gravamen en los ítems comprendidos implicaría su abaratamiento, si se traslada la baja impositiva al consumidor final.
El 'Capítulo I', referido a los impuestos selectivos al consumo, englobado en el 'Título XXV' de reducción de la carga tributaria, estipula la eliminación de los impuestos internos a:
Planes de servicio de telefonía celular y satelital: actualmente, tributan una alícuota de 5%, que en las facturas que envían las compañías de telecomunicación suele aparecer visible con el detalle de 5,263%.
- Autos de gama media y alta y motores: vehículos con un valor mayor a $ 103 millones tributan 18% de “impuesto al lujo” (los de importe menor ya fueron exceptuados).
- Seguros: las coberturas en general tributan 1%, mientras que las de accidentes de trabajo, 2,5%.
- Objetos suntuarios: la categoría incluye piedras preciosas, joyas, relojes y otras prendas de lujo, además de alfombras y tapices, que tributan 20%.
- Embarcaciones y aeronaves: tributan también 20%.
En el sector, apuntan que el efecto más palpable de la eliminación de impuestos internos se vería en los autos, aunque no de forma lineal. La quita del “impuesto al lujo” podría traducirse en bajas de precios de entre 10% y 15%, por lo que eventualmente algunos modelos de gama media y alta se abaratarían entre $ 10 millones y $ 15 millones.
Hay que tener en cuenta que el impuesto aplica sobre el precio con el que el auto sale de la terminal, no sobre el de venta al público, y que dependerá de la estrategia comercial de cada marca. En consecuencia, podría darse un reacomodamiento de precios en general, con un derrame también en autos de menor categoría y de otros segmentos como pick-ups.
En diciembre, Mercedes Benz –representada ahora por Prestige Auto, desde que compró la filial local– se adelantó y dispuso la devolución del impuesto para los modelos alcanzados. Recientemente, les sumó 10% de descuento.
En segundo lugar, se espera un impacto –aunque menor, por la tasa de alícuota que pagan– en planes de telefonía celular y satelital, y seguros. “Debería trasladarse de forma inmediata la eliminación del impuesto interno porque impacta directo en la facturación”, analizó Matías Olivera Vila, titular de la ONG Lógica”, que impulsó la ley que exhibe el peso de los impuestos en los tickets de venta, dio cuenta Clarín.
“No es como la baja de IVA en alimentos que se dispuso en el gobierno de Mauricio Macri, que, como no se implementó un sistema de devolución de los respectivos créditos fiscales de IVA, los supermercados no trasladaron la baja a los precios. Acá no hay ningún reembolso”, comparó.
En cuanto al resto de los bienes alcanzados –los suntuarios embarcaciones, las embarcaciones y las aeronaves– están dirigidos esencialmente a consumidores de alto poder adquisitivo. Al respecto, esperan que el alivio en los costos tenga un impacto en los precios también, aunque más moderado y apuntado a los segmentos de alto target.
A su vez, dependerá del stock que las empresas tengan de unidades que ya fueron adquiridas con el impuesto, por lo que se analizará en cada caso si sacrifican márgenes o esperan para trasladar la baja.