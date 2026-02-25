Un informe de la Federación Porcina Argentina indicó que la brecha entre la carne vacuna y la de cerdo se amplió en los últimos meses. Señalaron que, en promedio, por cada kilo de vaca pueden comprarse casi tres de cerdo.
Aseguran que la relación de precios de la carne vacuna y la de cerdo es de tres a uno, según un informe difundido por la Federación Porcina Argentina (FPA), que analizó valores en carnicerías y supermercados de distintos puntos del país. El reporte sostuvo que la diferencia se amplió en los últimos meses, en medio de la fuerte suba del asado y otros cortes bovinos.
De acuerdo con la entidad, el encarecimiento de la carne vacuna respondió a la escasez de hacienda y al horizonte de mayores exportaciones tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que generó presión sobre la oferta interna. En ese contexto, la proteína porcina se consolidó como alternativa y complemento en la mesa familiar.
“Con valores que permiten cuidar mucho más el presupuesto familiar, la proteína porcina ganó terreno y podría ampliar esa ventaja. La diferencia de valores entre la carne vacuna y la carne de cerdo se amplió en los últimos meses y todo indica que la distancia seguirá creciendo”, advirtió el informe.
Diferencias en carnicerías
El relevamiento indicó que en carnicerías el asado vacuno rondó los $18.000 por kilo, mientras que el pechito de cerdo se ubicó en torno a $6.700. Esto implicó que, por el valor de un kilo de asado, pudieron adquirirse casi 2,7 kilos de cerdo.
La nalga vacuna promedió los $20.000 por kilo, frente a los $6.900 de la nalga de cerdo. La bola de lomo bovina se comercializó a unos $18.000, mientras que su equivalente porcino costó alrededor de $6.900. En ambos casos, la relación se aproximó a tres kilos de cerdo por cada kilo de carne vacuna.
En cortes como el bife angosto, que alcanzó los $19.900, el contraste fue mayor frente al carré con hueso de cerdo, que se ofreció a $5.700. Incluso en piezas premium, el lomo vacuno se ubicó cerca de $25.000, mientras que el solomillo porcino rondó los $12.000.
Tendencia en supermercados y consumo
En supermercados la tendencia se repitió, aunque con una brecha porcentual algo menor. El asado vacuno se encontró a $16.000, frente a $7.132 del pechito de cerdo. La nalga vacuna alcanzó los $18.500, mientras que la opción porcina se ofreció a $9.999.
Según la Federación, en cortes como el pechito o las costillitas la relación permitió adquirir casi 2,5 kilos de cerdo por cada kilo de vaca. En piezas como la nalga o la bola de lomo, el cálculo volvió a acercarse a tres kilos de proteína porcina por cada kilo de carne bovina, dio cuenta Campo en Acción.
“En un contexto de ingresos ajustados, la posibilidad de sostener el consumo de carne con un menor desembolso resulta decisiva y explica buena parte del cambio de hábitos”, subrayó la FPA. Para la entidad, este escenario posicionó al cerdo como el principal refugio para mantener el volumen de proteína en la dieta familiar sin incrementar el presupuesto.