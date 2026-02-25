“De corazón”: buscan ayuda para familia que se quedó sin su sustento tras incendio

La familia de Orlando Maier y Norma Leher atraviesa horas de profundo dolor tras el incendio que destruyó por completo su galpón y todas sus herramientas de trabajo en un establecimiento rural de Colonia La Paz, departamento Federación. El fuego consumió maquinarias, estibas de fardos y elementos fundamentales para la producción diaria, dejando pérdidas totales.

El siniestro ocurrió el domingo, cuando por causas que aún se investigan, las llamas comenzaron en el interior del galpón. En cuestión de minutos, el fuego avanzó con intensidad sobre los fardos de pasturas y se extendió rápidamente hacia las maquinarias y herramientas almacenadas en el lugar.

El humo denso se elevó sobre el campo mientras la estructura cedía ante el calor. El crujir de las chapas y la madera marcó el ritmo de una escena desesperante para la familia, que veía cómo el esfuerzo de años se transformaba en cenizas.

Un operativo para evitar una tragedia mayor

Vecinos productores acudieron de inmediato al establecimiento para colaborar. Con baldes, mangueras y los recursos disponibles intentaron contener el avance del fuego, buscando evitar que alcanzara viviendas linderas.

Minutos después, bomberos voluntarios de la ciudad llegaron al lugar y desplegaron un amplio operativo. Las tareas se extendieron hasta altas horas de la noche, ya que la gran cantidad de material combustible acumulado obligó a enfriar la zona afectada para prevenir reactivaciones.

El trabajo conjunto permitió circunscribir el incendio al sector del galpón, evitando que el incendio se propagara hacia otras instalaciones.

Las pérdidas y el pedido solidario

El galpón quedó completamente destruido. Las maquinarias agrícolas, las herramientas de trabajo y las estibas de fardos fueron consumidas por el fuego. Todo lo necesario para sostener la actividad productiva desapareció en pocas horas.

Ante este escenario, familiares y allegados impulsaron una campaña solidaria para ayudar a Orlando Maier y Norma Leher a recomenzar. “Hoy por ellos, que perdieron todo. Cualquier aporte económico, ya sea mil, dos mil pesos o lo que cada uno pueda, es de gran ayuda para que esta familia pueda salir adelante y seguir trabajando”, expresaron en el mensaje difundido por vecinos, informó Radio F24

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Orlando.jm2025, correspondiente a la cuenta a nombre de Maier Orlando José. La convocatoria apela a la solidaridad de la comunidad para que la familia pueda reconstruir su herramienta de sustento y volver a levantarse tras el golpe sufrido.

Desde el entorno agradecieron “de corazón” cada gesto de acompañamiento y solicitaron difundir el mensaje para multiplicar la ayuda.