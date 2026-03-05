Advierten sobre riesgos en instalaciones de paneles solares sin profesionales matriculados

REDACCIÓN ELONCE
Desde el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos alertaron a Elonce sobre el crecimiento de instalaciones de paneles fotovoltaicos sin asesoramiento técnico adecuado. Señalaron que esto puede generar riesgos eléctricos y resultados por debajo de lo esperado.
El crecimiento de instalaciones de paneles solares en viviendas y comercios generó una advertencia por parte del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, desde donde señalaron que el auge de estas tecnologías también trajo casos de montajes realizados sin profesionales habilitados, lo que puede implicar riesgos de seguridad y problemas en el funcionamiento de los sistemas.
La preocupación surgió a partir del aumento de consultas y de situaciones detectadas en distintas instalaciones fotovoltaicas que no cuentan con el asesoramiento técnico correspondiente.
Autoridades del Colegio indicaron que la transición hacia energías renovables es una tendencia positiva, pero remarcaron la necesidad de que los trabajos sean realizados por profesionales matriculados.
El rol de los profesionales matriculados
Al respecto, el presidente del Colegio, Celso Beltrame explicó que una de las funciones de la institución es garantizar que las instalaciones técnicas se realicen bajo estándares profesionales.
Según indicó, cuando un trabajo es realizado por un profesional competente y debidamente matriculado se reduce significativamente el riesgo para la sociedad.
“El trabajo realizado por un profesional legalizado y formado hace que la sociedad sea más segura”, señaló Beltrame.
En ese sentido, remarcó que el Colegio cumple un rol de control para verificar que quienes ejecutan las instalaciones tengan las incumbencias correspondientes.
Auge de la energía solar
Por su parte, el secretario del Colegio, Gustavo Lencina, señaló que el crecimiento del uso de energías renovables generó una fuerte expansión de la oferta de equipos fotovoltaicos. Esta situación, explicó, motivó que muchas personas se interesen en instalar sistemas solares para reducir el consumo eléctrico.
Sin embargo, advirtió que es fundamental analizar cómo se implementa la instalación y quién es el profesional encargado de realizarla. De hecho, Lencina reveló que muchas consultas están vinculadas a dudas sobre qué especialistas están habilitados para este tipo de trabajos.
Instalaciones sin control técnico
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Capacitación y Formación Profesional, Pablo Canzonetta, sostuvo que el crecimiento de los sistemas fotovoltaicos fue notable en los últimos años. “Los sistemas fotovoltaicos han crecido muchísimo y realmente están dando buenos resultados”, señaló.
Según explicó, comercios, oficinas y viviendas están registrando ahorros de hasta el 50% en el consumo eléctrico mediante estas tecnologías. No obstante, advirtió que también "se detectaron instalaciones clandestinas realizadas por personas sin la capacitación adecuada".
Riesgos y problemas de funcionamiento
Canzonetta señaló que en algunos casos los sistemas son instalados por personas que solo realizaron cursos breves o aprendieron mediante tutoriales. "Esto puede generar conexiones inseguras, montajes deficientes o instalaciones que no cumplen con los requisitos técnicos. Como consecuencia, algunos sistemas no funcionan correctamente o incluso pueden representar riesgos eléctricos", alertó.
Además, indicó que muchas instalaciones no realizan los trámites administrativos necesarios para quedar formalmente registradas.
Recomendaciones para los usuarios
Desde el Colegio recomendaron a quienes estén interesados en instalar paneles solares que consulten previamente con profesionales habilitados. En particular, sugirieron verificar que el técnico cuente con matrícula profesional y que el proyecto se encuentre debidamente visado.
Según explicó Canzonetta, las instalaciones deben cumplir con un proceso administrativo que incluye la instalación de un medidor bidireccional, certificaciones técnicas y presentación de documentación ante organismos correspondientes.
“Desde el Colegio, instamos a que el profesional haga las correspondientes presentaciones y normalice las instalaciones porque eso llevara a que sean conexiones seguras y que, el cliente o el que se anima a hacer una instalación fotovoltaica, tenga los resultados que realmente hoy se están dando en el mercado con una instalación segura”, fundamentó.
Las autoridades del Colegio remarcaron que estas medidas permiten garantizar instalaciones seguras y que los usuarios obtengan el rendimiento esperado de la inversión en energías renovables.