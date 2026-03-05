Hallaron drogas y dinero en allanamientos por amenazas en Bovril

Durante un procedimiento judicial en una vivienda se secuestraron drogas, cartuchos y dinero en efectivo. El hombre que tenía pedido de detención no fue encontrado, pero otro sujeto fue arrestado en el lugar.
Un allanamiento policial por amenazas y desobediencia judicial realizado anoche en Bovril terminó con el secuestro de drogas, cartuchos de arma de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de la detención de un hombre que se encontraba en la vivienda.
El procedimiento se llevó adelante en una casa ubicada sobre calle Santiago Cabral, en el marco de una causa por desobediencia judicial y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.
La medida judicial fue ordenada por la Unidad Fiscal en turno de La Paz y tenía como objetivo principal la detención de un hombre, ex pareja de la denunciante, una joven de 21 años, con quien mantiene medidas de restricción vigentes.
Buscaban detener al principal sospechoso
Además de la detención del acusado, el operativo también tenía como finalidad el secuestro de armas de fuego, cartuchería y otros elementos vinculados a la investigación.
Durante el procedimiento, los efectivos registraron la vivienda y hallaron distintos elementos que fueron incorporados a la causa.
Entre los objetos secuestrados se contabilizaron diez teléfonos celulares, diez cartuchos calibre .32 y dos vainas servidas del mismo calibre.
También se incautó un bolso tipo morral de color negro y una suma de dinero en efectivo.
Hallaron droga y balanzas de precisión
En el lugar, el personal policial encontró además un envoltorio de nylon que contenía marihuana (cannabis sativa) con un peso aproximado de 17 gramos.
Asimismo, se secuestraron 28 envoltorios con clorhidrato de cocaína que totalizaban aproximadamente 146,2 gramos.
Durante el registro también se encontraron dos balanzas digitales de precisión, elementos que quedaron bajo resguardo para las pericias correspondientes.
El dinero incautado ascendía a 274.350 pesos en efectivo.
Un detenido y otro sospechoso identificado
Pese al despliegue del operativo, el hombre sobre quien pesaba el pedido de detención no fue localizado en el domicilio allanado.
No obstante, por disposición de la Fiscalía interviniente se procedió a la detención de otro hombre de 30 años, oriundo de la ciudad de Paraná, que se encontraba en el lugar.
Además, los efectivos identificaron correctamente a un joven de 22 años domiciliado en Bovril.
Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Bovril, la Brigada Interdepartamental y la División Drogas Peligrosas de La Paz.
Todas las actuaciones fueron informadas a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la continuidad de las diligencias correspondientes en el marco de la investigación.
Las autoridades indicaron que se continúa trabajando para localizar al principal sospechoso que tenía orden de detención.