Niño de 10 años anhela una familia que lo adopte y la convocatoria es nacional

El Juzgado de Familia de Curuzú Cuatiá lanzó una convocatoria nacional para encontrar un hogar que lo acompañe en su crecimiento. Es un niño alegre, juega al rugby y desea mantener el vínculo con sus hermanos mientras construye una nueva historia familiar.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Curuzú Cuatiá, a cargo de la Dra. María Susana Galeano, y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), convocó a familias y/o personas de toda la República Argentina interesadas en adoptar a un niño de 10 años, nacido el 7 de julio de 2015.
La convocatoria se realiza con el objetivo de garantizar su derecho a crecer en una familia que le brinde contención, acompañamiento y oportunidades para su desarrollo.
El niño expresó su deseo de integrarse a una familia de tipo tradicional y se encuentra abierto a conocer postulantes de cualquier punto del país. Desea ser incluido de manera individual, aunque manteniendo comunicación con sus hermanos, vínculo que resulta importante para él.
Actualmente cursará quinto grado y participa activamente en distintas actividades recreativas y culturales. Juega al rugby en un club de la ciudad de Corrientes y muestra entusiasmo en talleres de cocina y carpintería.
Quienes lo conocen destacan que es un niño alegre, con buena disposición para integrarse a las actividades de la institución en la que se encuentra, y que mantiene una actitud colaboradora y respetuosa en su vida cotidiana, publicó Diario Época.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en este link
Una vez completado, deberá enviarse por correo electrónico a:
-Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá: jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar / Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas a los teléfonos 03774-423927 y 03774-15639934.
-Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial): registroadopcion@juscorrientes.gov.ar / Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al 03794-4104298 / calle Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso.