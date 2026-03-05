 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Niño de 10 años anhela una familia que lo adopte y la convocatoria es nacional

El Juzgado de Familia de Curuzú Cuatiá lanzó una convocatoria nacional para encontrar un hogar que lo acompañe en su crecimiento. Es un niño alegre, juega al rugby y desea mantener el vínculo con sus hermanos mientras construye una nueva historia familiar.

5 de Marzo de 2026
Adopción
Adopción Foto: archivo / ilustrativa

El Juzgado de Familia de Curuzú Cuatiá lanzó una convocatoria nacional para encontrar un hogar que lo acompañe en su crecimiento. Es un niño alegre, juega al rugby y desea mantener el vínculo con sus hermanos mientras construye una nueva historia familiar.

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Curuzú Cuatiá, a cargo de la Dra. María Susana Galeano, y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), convocó a familias y/o personas de toda la República Argentina interesadas en adoptar a un niño de 10 años, nacido el 7 de julio de 2015.

 

La convocatoria se realiza con el objetivo de garantizar su derecho a crecer en una familia que le brinde contención, acompañamiento y oportunidades para su desarrollo.

 

El niño expresó su deseo de integrarse a una familia de tipo tradicional y se encuentra abierto a conocer postulantes de cualquier punto del país. Desea ser incluido de manera individual, aunque manteniendo comunicación con sus hermanos, vínculo que resulta importante para él.

 

Actualmente cursará quinto grado y participa activamente en distintas actividades recreativas y culturales. Juega al rugby en un club de la ciudad de Corrientes y muestra entusiasmo en talleres de cocina y carpintería.

 

Quienes lo conocen destacan que es un niño alegre, con buena disposición para integrarse a las actividades de la institución en la que se encuentra, y que mantiene una actitud colaboradora y respetuosa en su vida cotidiana, publicó Diario Época.

 

¿Cómo postularse?

 

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en este link

 

 

Una vez completado, deberá enviarse por correo electrónico a:

 

-Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá: jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar / Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas a los teléfonos 03774-423927 y 03774-15639934.

 

-Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial): registroadopcion@juscorrientes.gov.ar / Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al 03794-4104298 / calle Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso.

Temas:

Adopción
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso