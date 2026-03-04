Certificado Único de Discapacidad: cómo tramitarlo, documentos, requisitos y sus beneficios

Está destinado a quienes presentan un problema de salud de tipo intelectual, visual, motor, auditivo, respiratorio, cardiovascular, renal o digestivo. Su tramitación es voluntaria y gratuita. Cómo tramitarlo, documentos y requisitos.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a los derechos, beneficios y prestaciones que otorga el Estado.
Tiene validez en todo el territorio nacional y está destinado a quienes presentan un problema de salud de tipo intelectual, visual, motor, auditivo, respiratorio, cardiovascular, renal o digestivo.
Para obtenerlo es necesario presentar documentación médica, como certificados, informes, planillas y estudios complementarios. Luego, una Junta Evaluadora interdisciplinaria analiza cada caso y determina, a través de una evaluación integral, si corresponde la emisión del certificado.
La tramitación es voluntaria y gratuita. Además, es importante tener en cuenta que el CUD puede tener fecha de vencimiento, por lo que en algunos casos requiere renovación.
Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad en 2026
-El primer paso es responder una serie de preguntas en la consulta de requisitos para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para saber adónde ir y qué llevar. El cuestionario está disponible en www.argentina.gob.ar .
-Reunir toda la información médica necesaria que certifique la discapacidad (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
-Acercarse al lugar asignado durante la consulta y pedir turno con la Junta Evaluadora.
-Anotar y asistir el día y horario asignado para la evaluación.
-El CUD puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con documento original en el lugar de la evaluación con la fecha indicada.
Cabe señalar que el Certificado Único de Discapacidad también está disponible en su formato digital desde la app Mi Argentina.
Qué beneficios tiene el CUD
El Certificado Único de Discapacidad ofrece una serie de beneficios para quienes lo poseen:
-Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
-Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
-Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
-Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.
A su vez, en el ámbito educativo el CUD habilita el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar a través de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) o Acompañante Personal No Docente (APND). También contempla adaptaciones curriculares.