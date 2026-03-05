Entraron a robar y atacaron a su perro: “Es como un hijo"

El comparsero y Embajador Provincial 2026, Gonzalo Yaya, fue víctima de un violento robo en su vivienda de la localidad de Saladas, en la provincia de Corrientes. El hecho ocurrió mientras se encontraba en la capital correntina participando de actividades vinculadas a los corsos.

Al regresar a su domicilio, el escenario que encontró fue devastador: ambientes completamente revueltos, objetos faltantes y señales claras de que los delincuentes habían actuado con total tranquilidad.

Pero lo que más lo golpeó emocionalmente no fue la pérdida material, sino descubrir que sus mascotas habían sido atacadas. “Cuando llegué y vi la casa toda dada vuelta, lo primero que busqué fueron mis perros”, relató en diálogo con Radio Dos.

Dogo- foto de archivo

La angustia al ver a su mascota herida

En el patio de la vivienda notó algo extraño. Sus perros no estaban en los lugares habituales. Uno de ellos, de raza dogo argentino, estaba encerrado detrás de una puerta trasera y presentaba heridas visibles.

“Uno de mis perros estaba atrapado detrás de la puerta. Lo habían atado, lo golpearon y hasta lo lastimaron con un cuchillo. Tenía una pata herida”, contó con tristeza.

El animal recibió golpes durante el asalto, pero logró sobrevivir al ataque.

Con el paso de las horas, el perro comenzó a recuperarse y su estado ya es estable. “Por suerte está mejor, come bien y se está recuperando. Eso es lo que más tranquilidad me da”, señaló.

“Para mí son parte de la familia”

Más allá de los bienes sustraídos, Yaya dejó en claro que lo que más le importaba era el bienestar de sus mascotas. “Amo a mis perros. Son como mis hijos, duermen conmigo, los cuido y los malcrío”, expresó.

En ese sentido, remarcó que lo material puede recuperarse, pero el vínculo con sus animales es irremplazable. “Lo material se puede volver a tener. Lo que realmente importa es que ellos estén vivos”, afirmó. Sus dos perros, ambos de raza dogo argentino, lo acompañan desde hace años y forman parte de su vida cotidiana.

Lo que se llevaron los delincuentes

Durante el robo, los ladrones se llevaron diversos objetos de valor económico.

Entre ellos había armas de colección, piezas que —según explicó— estaban valuadas en dólares y representaban una suma millonaria en pesos. “Se llevaron armas coleccionables de gran valor, además de dinero que tenía guardado como ahorro”, detalló. También sustrajeron equipos electrónicos y otros objetos personales, dio cuenta Radio Dos.

Para Yaya, el hecho no fue casual. Cree que los delincuentes sabían que no se encontraba en la vivienda. Según explicó, su ausencia estaba vinculada a su participación en los corsos de Corrientes, lo que habría facilitado el accionar de los ladrones. “Estoy convencido de que fue algo planificado. Sabían que yo no estaba en casa”, sostuvo.

Más allá de la violencia del robo, Yaya asegura que el mayor alivio fue encontrar con vida a sus perros. Esa escena fue la que terminó marcando el verdadero impacto de lo ocurrido. “Cuando los vi vivos sentí un alivio enorme”, dijo y resumió lo que siente por sus mascotas con una frase que repitió varias veces tras el hecho: “Mis perros son como mis hijos. Lo material se recupera, pero ellos son parte de mi familia”.