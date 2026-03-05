Crece la incertidumbre por la Finalissima: la UEFA emitió un comunicado contundente

La Finalissima que enfrentará a la Selección argentina con España atraviesa un momento de incertidumbre. A pesar de las especulaciones surgidas en los últimos días, la UEFA confirmó este jueves que, por el momento, no se analiza modificar la sede del partido programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar.

El encuentro, que reunirá a los campeones de América y de Europa, estaba pensado como una gran celebración internacional en uno de los escenarios más emblemáticos del Mundial 2022. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente generó un escenario de preocupación que mantiene en suspenso la realización del evento.

Desde el organismo que conduce el fútbol europeo intentaron llevar tranquilidad a través de un comunicado oficial. Allí aclararon que, pese a las versiones que circularon en distintos medios, actualmente no se está considerando trasladar la Finalissima a otro país.

El comunicado de la UEFA y la postura oficial

La UEFA difundió un mensaje público en el que buscó frenar las especulaciones sobre un posible cambio de sede. En ese documento reconocieron que el contexto regional generó incertidumbre, aunque remarcaron que no existe una decisión en ese sentido.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, indicaron desde la entidad.

Estadio Lusail, donde se jugaría la Finalissima. Foto: Archivo.

Además, el organismo confirmó que mantiene conversaciones permanentes con los organizadores qataríes y destacó el trabajo que se realiza para garantizar que el encuentro pueda desarrollarse según lo previsto.

Un evento con alta expectativa internacional

La Finalissima despertó una enorme expectativa desde su anuncio. El duelo entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y el seleccionado español generó gran interés entre los aficionados del fútbol.

Las casi 89 mil localidades disponibles para el estadio Lusail se agotaron en muy poco tiempo, reflejando el atractivo del enfrentamiento entre dos de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

El escenario elegido no es menor: el Lusail fue el estadio donde se disputó la final del Mundial de Qatar 2022, motivo por el cual el encuentro fue presentado como un espectáculo global con fuerte impacto mediático.

De esta manera, a pocos días para que se realice el partido todavía no hay una confirmación oficial de dónde se desarrollará el encuentro.