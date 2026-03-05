Tractor municipal chocó a una moto y un joven terminó debajo del acoplado

El accidente ocurrió en el barrio Guarumba, en Chajarí. El motociclista de 18 años sufrió lesiones graves tras quedar atrapado debajo de una de las ruedas del acoplado de un tractor municipal que habría circulado en sentido contrario.
Un grave siniestro vial se registró este jueves por la mañana en Chajarí, cuando un tractor con acoplado perteneciente al municipio colisionó con una motocicleta y dejó a un joven con lesiones de consideración.
El hecho ocurrió alrededor de las 07:15 horas en la intersección de calle Juan de San Martín y Gregoria Pérez, en el barrio Guarumba. Según se informó, el vehículo involucrado era un equipo agrícola marca Massey Ferguson, utilizado para tareas vinculadas al basural municipal y propiedad del Gobierno de la Ciudad.
De acuerdo a las primeras informaciones, el tractor con acoplado habría circulado por el carril opuesto en una calle de doble mano, cuando se produjo el impacto con una motocicleta.
El joven quedó atrapado debajo del acoplado
El motociclista, un joven de 18 años, se desplazaba en una motocicleta Guerrero Trip por su carril correspondiente y aparentemente no habría advertido la maniobra irregular del vehículo de mayor porte.
Tras el impacto contra el tractor, el joven cayó a la calzada y terminó debajo de una de las ruedas del acoplado, mientras que la motocicleta quedó atrapada bajo el pesado remolque, informó La Fusta.
Debido a la gravedad de la situación, el joven debió ser rescatado desde debajo del acoplado. Ante la falta de un servicio de emergencias municipal para la vía pública, se solicitó la intervención del Hospital Santa Rosa, desde donde enviaron una ambulancia para asistir al motociclista.
El médico policial que intervino en el caso informó que el motociclista sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas fractura de rótula izquierda. Tras el siniestro, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación, que dispuso el secuestro de la motocicleta involucrada en el hecho.
En tanto, la maquinaria agrícola —el tractor con acoplado— quedó entregada al municipio en carácter de depositario judicial mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.