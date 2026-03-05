 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Autopista Rosario-Buenos Aires

Fatal choque múltiple de camiones sobre Ruta 9: confirman identidad del fallecido y otros detalles

Un doble choque en el que estuvieron involucrados cuatro camiones y un micro de larga distancia ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional 9 a la altura de Baradero. Uno de los accidentes resultó fatal: uno conductores murió. Además, otro chofer sufrió graves heridas y quedó internado.

5 de Marzo de 2026
Trágico doble choque en Ruta 9
Foto: Flash25

Un doble choque en el que estuvieron involucrados cuatro camiones y un micro de larga distancia ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional 9 a la altura de Baradero. Uno de los accidentes resultó fatal: uno conductores murió. Además, otro chofer sufrió graves heridas y quedó internado.

Un doble choque en el que estuvieron involucrados cuatro camiones y un micro de larga distancia ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional 9 a la altura de Baradero. Uno de los accidentes resultó fatal: uno conductores murió. Además, otro chofer sufrió graves heridas y quedó internado.

El primero de los choques ocurrió en el kilómetro 150, mano hacia la Ciudad, alrededor de las 2 de la madrugada. Estuvieron involucrados dos camiones. Uno de ellos, que transportaba deshechos de carne, quedó con la parte frontal totalmente destrozada y su conductor fue trasladado a un hospital de la zona con múltiples fracturas.

Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)
Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)

Las causas del siniestro está bajo investigación policial, para determinar por qué un camión embistió la parte trasera de otro. Una de las hipótesis es que el conductor del camión con deshechos se distrajo, pero se investiga si no participó un tercer vehículo que escapó de la zona.

Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)
Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)

Producto de ese choque, minutos más tarde y un kilómetro más lejos, en el 149, se produjo un segundo incidente entre camiones y un micro de pasajeros. Allí, uno de los camiones transportista, un Fiat Iveco, quedó con la cabina totalmente deshecha. El conductor quedó atrapado entre los hierros de la cabina y murió desangrado. La víctima fatal fue identificada como Aldo Adrián Alegre.

Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)
Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)

"El operativo de rescate del cuerpo del hombre que resultó muerto fue muy complejo. Los hierros de la cabina aprisionaban el cuerpo y nos llevó casi una hora y media poder sacarlo de ahí", informó Marcos Varela, jefe de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Pedro, en charla con LN+.

Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)
Choque múltiple de camiones sobre Ruta 9 (foto Flash25)

La colisión involucró a otro camión cuyo conductor no tuvo inconvenientes y un micro de pasajeros donde no hubo heridos de gravedad. Intervino en el operativo personal policial, bomberos y equipos de emergencia, quienes trabajaron durante toda la noche en la zona.

La Ruta 9 colapsada por varios kil&oacute;metros por un doble incidente vial
La Ruta 9 colapsada por varios kilómetros por un doble incidente vial

Desde alrededor de las 3 de la madrugada y por varias horas, el trazado quedó totalmente inhabilitado. Y se realizó un desvío en el kilómetro 162, derivando la circulación hacia la ruta provincial 191, pero la fila de autos varados alcanzó los 15 kilómetros.

 

En las primeras horas, la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe emitió un comunicado: “Corte total de tránsito a la altura de Baradero en provincia de Buenos Aires, mano hacia Capital Federal por colisión múltiple”.

Temas:

provincia de Buenos Aires autopista Rosario-Buenos Aires Ruta 9 choque múltiple
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

