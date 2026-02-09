 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Nuevo conflicto

Mauro Icardi quedó en el centro de la polémica por un gesto con sus hijas tras una ausencia en un cumpleaños

Versiones difundidas en redes indican que el futbolista se habría molestado porque las niñas no asistieron al festejo de la hija de su actual pareja. El episodio incluyó regalos retenidos y cruces públicos que reavivaron tensiones mediáticas.

9 de Febrero de 2026
Mauro Icardi.
Mauro Icardi. Foto: Archivo.

El nombre de Mauro Icardi volvió a instalarse en la agenda del espectáculo luego de que trascendiera un episodio familiar que generó repercusión en redes sociales y sumó un nuevo capítulo a las tensiones mediáticas que rodean su vida privada. Según versiones difundidas en las últimas horas, el futbolista habría reaccionado con enojo al conocer que sus hijas no asistirían a un cumpleaños vinculado a su actual pareja.

 

 

De acuerdo con la información que circuló, las niñas (Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara) no participaron del festejo de Magnolia, hija de China Suárez y Benjamín Vicuña. Esa ausencia habría generado malestar en el delantero, quien intentó que asistieran al evento pese a la negativa inicial.

 

Regalos y versiones cruzadas

 

Las publicaciones de la influencer Juariu señalaron que el jugador primero buscó convencerlas con obsequios y luego habría evaluado alternativas formales para lograr la presencia. Sin embargo, siempre según esos trascendidos, ninguna de esas gestiones prosperó.

 

Cuando se confirmó que no concurrirían a la celebración, el deportista habría decidido no entregarles los presentes que ya tenía preparados. Entre ellos, se mencionaron artículos vinculados a fechas especiales anteriores, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una reacción desmedida.

 

Icardi y la "China" Su&aacute;rez. Foto: Archivo.
Icardi y la "China" Suárez. Foto: Archivo.

 

El tema tomó mayor dimensión cuando se comentó que una prenda utilizada durante la fiesta por la cumpleañera habría sido originalmente adquirida para una de las chicas, situación que también fue replicada en redes sociales.

 

Reacción pública y cruce en redes

 

La controversia derivó en intercambios públicos. La actriz cuestionó a la panelista por exponer situaciones relacionadas con menores y la acusó de fomentar hostigamiento digital. Por su parte, la comunicadora respondió que únicamente compartía datos que le habían llegado de fuentes cercanas.

 

 

En ese contexto, el delantero de Galatasaray evitó pronunciarse oficialmente, aunque el tema volvió a reactivar debates en torno a la exposición mediática de cuestiones familiares.

 

Mientras tanto, el episodio se sumó a una serie de situaciones personales que en los últimos meses mantuvieron a Mauro Icardi en el centro de la escena, donde cada gesto o decisión privada suele amplificarse rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos.

Últimas noticias

Noticias destacadas

