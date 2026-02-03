La cocina de Wanda o la venganza de la China: quién ganó el rating del lunes

En un contexto en el que la televisión abierta registró durante enero sus niveles más bajos de rating en 20 años, este lunes 2 de febrero se vivió un Súperlunes en el prime time de la pantalla chica.

Telefe y Eltrece protagonizaron una fuerte competencia con el debut de Hija del Fuego, encabezada por la China Suárez, y una nueva emisión de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara. Ambos canales modificaron sus grillas para llevar a sus pantallas el enfrentamiento entre las dos figuras.

A las 21:15, el encendido televisivo mostró cambios marcados en los niveles de audiencia. A esa hora debutó la ficción protagonizada por Suárez, una producción que se había estrenado en noviembre por Disney+ y que originalmente estaba programada para las 21:30 en Eltrece. Para evitar la competencia directa, el canal de Constitución decidió adelantarla 15 minutos. En ese momento, el rating era de 2.9 puntos, ubicándose en tercer lugar, con Telefe Noticias duplicando esa cifra y LAM en el segundo puesto, según mediciones difundidas por Real Time Rating y PTC Rating Recargado.

A las 21:21, los primeros registros indicaron que Telefe Noticias marcaba 6.6 puntos, LAM alcanzaba 2.8, Hija del Fuego iniciaba con 2.6 y Bendita lograba 2.5. Minutos después, a las 21:32, la ficción ascendía a 2.9 puntos, mostrando una tendencia positiva en sus primeros minutos al aire.

A las 21:40 comenzó una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que durante todo el fin de semana había sido promocionada como “El verdadero fuego”, en alusión directa a su competidora. Tres minutos más tarde, a las 21:43, se dio la competencia directa entre ambos ciclos: el reality culinario registraba 6.9 puntos, mientras que la serie alcanzaba 3.6. Un minuto después, la ficción de Eltrece subía a 3.7, posicionándose en el segundo lugar de la franja.

A las 21:48, MasterChef Celebrity consolidaba su liderazgo con 7.6 puntos, mientras que Hija del Fuego llegaba a 4.0. Dos minutos después, ambas producciones mantenían esos valores: el ciclo de Telefe con 7.3 puntos y la serie de Eltrece con 4.0.

A las 22:00 finalizó Hija del Fuego con un promedio cercano a los 3.5 puntos de rating. En tanto, a las 22:11 y ya sin competencia directa, MasterChef Celebrity superaba los 11 puntos de audiencia, confirmando su liderazgo en la franja nocturna.

Pese a la diferencia final, la ficción protagonizada por la China Suárez, junto a figuras como Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, logró instalar expectativa en el público y mostrar un crecimiento sostenido, afectando los números del canal rival.

Desde la semana previa, la estrategia de Telefe había sido visible con una campaña promocional agresiva en la que Wanda Nara afirmaba: “El verdadero fuego está en MasterChef”, en referencia directa a la serie de Eltrece. Además, se anunció un horario especial para la gala de eliminación a las 21:30, adelantada desde las 22:30.

Por su parte, Eltrece reforzó la promoción de su ficción con una intensa agenda mediática de su protagonista, que brindó entrevistas a distintos programas y cerró su recorrida en Telenoche, donde además del estreno, se abordaron aspectos de su vida personal y conflictos mediáticos.

Rusherking eliminado

Como si todo encajara de manera perfecto, Rusherking, ex pareja de la China Suárez, fue eliminado este lunes de Masterchef Celebrity. Apenas dos semanas antes, el músico había ingresado al certamen tras superar el repechaje, lugar que obtuvo como reemplazo de uno de los exconcursantes que no aceptó volver a la competencia.

Pero su permanencia se vio truncada por un plato que el jurado definió con un contundente “sabor a pánico”.