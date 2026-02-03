Se incendió un tren que viajaba hacia Córdoba con más de 120 pasajeros 

Una formación del Tren de las Sierras se incendió en la estación La Calera cuando viajaba desde Cosquín hacia Córdoba. Más de 120 personas fueron evacuadas.
Un tren del servicio Tren de las Sierras se incendió este lunes por la noche en la estación La Calera, en la provincia de Córdoba, cuando circulaba desde Cosquín hacia la capital provincial con más de 120 pasajeros a bordo. El episodio no dejó heridos de gravedad, aunque varias personas resultaron afectadas por la inhalación de humo.
El siniestro ocurrió minutos antes de las 20, en las inmediaciones de la estación ubicada a la altura de la avenida San Martín y Rivadavia. Las llamas avanzaron rápidamente sobre la formación y obligaron a activar un operativo de emergencia. El fuego logró ser controlado recién unas dos horas y media después, según informaron oficialmente desde el cuartel de Bomberos de La Calera.
Las imágenes del incendio reflejaron la magnitud del fuego. En el operativo intervinieron tres autobombas, camiones cisterna y móviles de apoyo, además de personal de Defensa Civil, de la Policía local y de la Policía Federal.
A esta hora en La Calera se incendiaron dos vagones del Tren de Las Sierras que estaban circulando por el lugar... pic.twitter.com/uzg4gheD5U— Gerardo Fornasero (@gfornasero) February 3, 2026
De acuerdo a lo informado por los Bomberos, en el tren viajaban alrededor de 130 personas, que fueron evacuadas de manera preventiva antes de que el fuego se extendiera por completo. Cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital local para ser asistidos por inhalación de humo.
Medios de Córdoba precisaron que entre los afectados se encontraba una niña, aunque aclararon que ninguno de los trasladados presentó un cuadro de gravedad.
“Fue una desgracia con mucha suerte”
Juan, uno de los pasajeros, relató a ElDoceTV que la situación fue “una desgracia con mucha suerte”.
“Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasar a mayores”, expresó minutos después del episodio.
El testigo agregó: “No fue en más adelante, sino no hubiéramos podido bajar. Yo los ayudé con los matafuegos, pero estaba imposible con lo poco que había”.
Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba sostuvieron oficialmente que “alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones” y señalaron que “las causas que originaron el incendio son materia de investigación por parte de la fiscalía interviniente”.