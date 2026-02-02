Los 10 jugadores más probables a ser traspasados durante el "Trade Deadline" de la NBA 2026

Con el "trade deadline" de la NBA a la vuelta de la esquina, estos 10 jugadores son los más probables a ser traspasados. ¿Quiénes son los candidatos?
Con el "trade deadline" de la NBA 2026 a la vuelta de la esquina, muchos equipos ya han comenzado a planificar sus movimientos en busca de reforzar sus plantillas de cara a los playoffs. Uno de los nombres más esperados para un posible traspaso es el de Giannis Antetokounmpo, la estrella de los Milwaukee Bucks. Según el periodista Shams Charania de ESPN, Giannis está preparado para un nuevo destino, y su posible salida de los Bucks podría ser una de las transacciones más impactantes en la historia reciente de la NBA.
Giannis ha demostrado ser uno de los jugadores más dominantes de la liga, tanto en defensa como en ataque, y su futuro está muy ligado a la extensión de su contrato, que se activará en el próximo verano. Esto lo convierte en una pieza muy codiciada. Entre los destinos más probables para el griego se encuentran los New York Knicks, Atlanta Hawks, y Golden State Warriors, aunque se espera que Milwaukee solo lo traspase si recibe una oferta que lo haga quedarse a largo plazo en su nuevo equipo. Todo indica que este será un "trade deadline" lleno de sorpresas, con la primera ficha en este gran dominó de movimientos probablemente siendo Giannis.
Jonathan Kuminga y Anthony Davis: futuros inciertos en los Warriors y Mavericks
Otro jugador con altas probabilidades de cambiar de equipo es Jonathan Kuminga, quien ha solicitado su traspaso desde los Golden State Warriors. Tras no encajar completamente en el sistema de Steve Kerr, Kuminga, que tiene un contrato de $22.5 millones, ha atraído el interés de equipos como los Sacramento Kings y Chicago Bulls. Si bien su falta de comprensión del juego ha afectado su valor, sigue siendo un joven con un gran potencial anotador, lo que lo convierte en una pieza valiosa para equipos que busquen rejuvenecer su plantilla.
Por otro lado, Anthony Davis podría ser traspasado por los Dallas Mavericks si la franquicia decide optar por una reconstrucción. Según Charania, el equipo de Dallas está considerando seriamente mover a Davis, especialmente después de su lesión en la mano izquierda. A pesar de su ausencia temporal, Davis sigue siendo un jugador que podría aportar mucho a un equipo contendiente, lo que ha despertado el interés de varios equipos como los Atlanta Hawks, Toronto Raptors y Boston Celtics. Su alto salario y el aumento previsto para el próximo año hacen que esta sea una oportunidad que Dallas no querrá dejar pasar.
Coby White, Karl-Anthony Towns y Ja Morant: traspasos que podrían cambiar el rumbo de la liga
Uno de los jugadores más atractivos de la temporada es Coby White, quien está en el último año de su contrato con los Chicago Bulls. Con un 37% de efectividad en triples, White ha sido vinculado a equipos como los Minnesota Timberwolves, Houston Rockets y Dallas Mavericks, todos los cuales buscan reforzar su juego ofensivo. El contrato de 12.9 millones de dólares de White lo convierte en una pieza accesible para equipos que necesitan más anotación en sus plantillas.
Por otro lado, Karl-Anthony Towns, estrella de los New York Knicks, también es un nombre recurrente en los rumores de traspaso. Si bien Towns ha sido un All-Star y ha anotado consistentemente, su defensa ha sido uno de los puntos débiles. Esto, sumado a su alto salario, ha llevado a que los Knicks lo pongan en el mercado para cambiar la composición de su equipo. Las opciones más viables para su traspaso incluyen a los Milwaukee Bucks, Golden State Warriors y Orlando Magic, equipos que podrían beneficiarse de su capacidad ofensiva.
En cuanto a Ja Morant, el joven base de los Memphis Grizzlies, su valor ha disminuido debido a lesiones y una baja en su nivel de juego. Sin embargo, su potencial como jugador ha mantenido su interés en equipos como los Miami Heat, Minnesota Timberwolves, y Toronto Raptors. A pesar de sus problemas, algunos equipos buscan aprovechar su bajo valor para obtenerlo por un precio razonable, con la esperanza de que vuelva a su mejor forma.
Otros jugadores que podrían cambiar de equipo durante el "Trade Deadline"
Entre los jugadores que también tienen grandes posibilidades de ser traspasados se encuentran Ayo Dosunmu, Kristaps Porzingis, Michael Porter Jr., y Zion Williamson. Dosunmu ha mejorado su tiro de tres puntos y ha sido una pieza útil para los Chicago Bulls, por lo que podría ser una opción atractiva para equipos como los Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers.
En cuanto a Kristaps Porzingis, los Atlanta Hawks lo han tenido en su radar desde que se unió al equipo. A pesar de sus problemas de salud, su contrato de 31 millones de dólares podría hacer que los Hawks lo adquieran para liberar espacio salarial. Por su parte, Michael Porter Jr., quien está teniendo una temporada destacada con los Brooklyn Nets, ha sido vinculado a equipos como los Golden State Warriors y Orlando Magic.
Finalmente, Zion Williamson, quien ha luchado contra problemas físicos, podría ser el centro de un intercambio entre los New Orleans Pelicans y equipos como los Chicago Bulls o Sacramento Kings, que buscan una estrella joven para agregar a su plantilla, indicó Sporting News.