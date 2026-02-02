Este jueves arranca el Mateando: “Habrá una gran variedad de propuestas”, afirman desde el Municipio

En la antesala de la Fiesta Nacional del Mate, la ciudad de Paraná sumará una propuesta que combina producción, identidad y actividad económica. Desde este jueves comenzará Mateando, el paseo comercial que reunirá durante cuatro jornadas a yerbateros, emprendedores, artesanos y especialistas vinculados al universo del mate, con una agenda que incluirá ventas, degustaciones, charlas y rondas de negocios.

El espacio funcionará en la Sala Mayo, de 18 a 23, y se extenderá hasta el domingo 8 de febrero. La iniciativa busca consolidarse como un complemento productivo de la fiesta principal, generando oportunidades para el comercio local y el contacto directo entre productores y consumidores.

Desde la Subsecretaría de Producción destacaron que la propuesta no sólo tiene un perfil cultural, sino también económico, ya que apunta a fortalecer el desarrollo de pequeños emprendimientos y nuevas cadenas de comercialización.

Un paseo con identidad y producción local

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, explicó que el evento forma parte de una estrategia más amplia para potenciar el movimiento comercial durante la celebración.

“En el marco de la Fiesta Nacional del Mate hay muchas cosas más que se generan en torno a la fiesta y que tienen que ver con el movimiento y la actividad económica para la ciudad. Es una posibilidad de venta y de crecimiento para nuestros emprendedores, artesanos y productores locales”, señaló.

Mateando. Foto: Archivo.

En esta edición participarán alrededor de 50 expositores. Entre ellos, habrá 10 yerbateras de distintas provincias —principalmente de Misiones— y unos 40 emprendimientos paranaenses vinculados a mates, materas, portatermos, accesorios, gastronomía y productos innovadores relacionados con la infusión.

Bustamante precisó que “quienes nos visiten van a poder encontrar una variedad interesantísima de propuestas ligadas al consumo de mate”, y remarcó que el objetivo es visibilizar la producción local frente a turistas y vecinos.

Charlas, degustaciones y ronda de negocios

Además de la venta directa, Mateando sumará actividades formativas y experiencias sensoriales. El jueves habrá charlas temáticas sobre el ritual del mate, gastronomía y usos alternativos de la yerba, mientras que durante el fin de semana se desarrollará un torneo del juego del mate pensado para toda la familia.

Subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante. Foto: Elonce.

Otro de los ejes centrales será la ronda de negocios, una instancia que conectará a las yerbateras con comercios, almacenes y supermercados de la ciudad.

“Es un punto donde pueden intercambiar, hacer negocios y buscar nuevos canales de distribución. Para muchos es la posibilidad de consolidar ventas y sostener empleo local”, indicó el funcionario.

Últimos preparativos

Por estas horas, el predio de Sala Mayo ya comenzó a acondicionarse con el armado de stands y la logística general. Desde la organización señalaron que el trabajo continuará hasta el mismo día de apertura.

“Vamos a estar trabajando hasta último momento para que todo esté impecable y pueda ser disfrutado por paranaenses, turistas y excursionistas”, afirmó Bustamante, al tiempo que reiteró la invitación a participar de las cuatro jornadas.

Con una propuesta que combina comercio, tradición y encuentro social, Mateando se perfila como uno de los atractivos paralelos más convocantes de la Fiesta Nacional del Mate y una vidriera clave para la economía local.