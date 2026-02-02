Club Universitario participará del patio gastronómico del la Fiesta del Mate: ofrecerán papas fritas

REDACCIÓN ELONCE
El Club Universitario participará este viernes y sábado en la Fiesta Nacional del Mate con un puesto gastronómico que ofrecerá papas fritas. Los preparativos ya están en marcha y los colaboradores del club trabajan desde temprano para garantizar que todo esté listo para el 6 y 7 de febrero.
En la cocina del club, un equipo de voluntarios trabajará hasta el día del evento pelando y cortando papas, para luego freírlas y congelarlas, optimizando el tiempo de trabajo para el evento.
Fernando Baso, uno de los colaboradores del club, explicó a Elonce la importancia de este puesto para el desarrollo de la institución. "Vamos a estar en el patio gastronómico con papas fritas, al igual que el año pasado. Agradecemos la posibilidad que nos brinda el municipio para poder ir generando algunos fondos para las obras y el desarrollo del club", dijo.
Para este año, los organizadores duplicarán la cantidad de papas que utilizarán, con la expectativa de superar la demanda del año pasado, cuando en el primer día de ventas agotaron las 20 bolsas de papas que habían preparado. "Ojalá que tengamos el mismo problema de que no alcance. Vamos a tener 40 bolsas", expresó.
Según comentó, la preparación inicia “con el pelado de papas, luego se cortan, marcamos el primer golpe de aceite, se enfrían y después se congelan," explicó. De esta forma, el club ya lleva medio proceso adelantado para agilizar la producción y venta al instante.
En cuanto al precio de venta, se acordó un costo de 4000 pesos por un cono de papas fritas y 5000 pesos por una bandeja, que es una porción más grande. Si los clientes eligen añadir aderezo, el costo adicional será de 1000 pesos. "Acordamos el precio entre los clubes que participamos en la venta de papas fritas, que somos seis", detalló Baso.
La participación en este evento tiene una gran trascendencia para el club, ya que los recursos recaudados no solo ayudan a cubrir los costos operativos, sino que también permiten financiar obras necesarias. "Con lo recaudado el año pasado se pudieron realizar arreglos de baños, se terminó un vestuario visitante y se hicieron otros mantenimientos importantes. Este tipo de gastos son esenciales para un club como el nuestro", señaló Baso.
Además, la capacitación en manipulación de alimentos es uno de los requisitos esenciales para poder participar en este tipo de eventos. Los voluntarios del Club Universitario, como Roxana, que participa en la preparación, han cumplido con todas las normativas y se capacitaron adecuadamente en esta área. "Todo lo que nos han dicho lo hicimos. Todo para el bien del club," comentó Roxana, quien agregó que su familia tiene una larga historia con la institución: "Estoy entre vóley y básquet, pero no tengo ninguno de mis hijos que juegan acá. Mi marido se crió en el club y seguimos con él"
La Fiesta Nacional del Mate no solo es una celebración cultural, sino también una oportunidad crucial para que los clubes recauden fondos que les permitan seguir creciendo. En este contexto, el Club Universitario, junto a otros clubes deportivos, estarán brindando servicios de alimentos y bebidas durante los dos días. Elonce.com